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15 июня, источник: Спорт-Экспресс

Вагнер Лав хочет в Россию, но есть проблемы в переговорах

Нападающий Вагнер Лав испытывает проблемы с возвращением в ЦСКА. Как сообщает журналист Фабиу Алейшу, переговоры между футболистом и клубом «не развиваются».

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Источник: Спорт-Экспресс

«Непонятно, в чем проблема… ситуация очень странная. Он только расторг контракт, потому что все было уже 100 процентов конкретно.. Сейчас он без клуба и зарплаты», — написал Фабиу Алейшу в Twitter.

На вопрос, есть ли шансы на возвращение, журналист отметил: «Есть. Сам Вагнер сказал для коллег из “Коринтианса”, что хотел бы играть в России».

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36-летний Вагнер Лав 5 июня расторг контракт с «Коринтиансом» по согласию сторон. Форвард защищал цвета армейцев с 2004 по 2009 год, после чего выступал в аренде в «Палмейрасе» и «Фламенго», затем вернулся в ЦСКА, где играл до 2012 года. После этого он подписал контракт с «Фламенго», а первую половину 2013 года снова провел в ЦСКА, после чего уехал в Китай.

Всего в ЦСКА Вагнер Лав провел 259 матчей и забил 124 мяча, выиграв три чемпионата, шесть Кубков и четыре Суперкубка России, а также Кубок УЕФА.

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