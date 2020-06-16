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10:08 (мск), источник: Sport24

Источник: Цорн получит бонус в 20 млн рублей в случае чемпионства «Спартака»

Стали известны новые финансовые подробности контракта генерального директора «Спартака» Томаса Цорна.

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Источник: Sport24

По информации Metaratings.ru, оклад Цорна в «Спартаке» составляет 3,79 млн рублей в месяц (45,5 млн рублей в год).

Кроме того, зарплата Цорна состоит из бонусной части, в которую включены: 7 млн рублей за выход в групповой этап Лиги Европы; 12 млн рублей за выход в групповой этап Лиги чемпионов; 20 (12+8) млн рублей за победу в РПЛ.

Таким образом, в случае победы «Спартака» в чемпионате России Цорн может заработать 65,5 млн рублей за год, что в пересчете не ежемесячную зарплату составит 5,5 млн рублей. За серебро РПЛ Цорн получит 4,8 млн за месяц, а за бронзу — 4,4 млн.

После 22 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» — 22 очка, а от делящих 2−3-е места «Локомотива» и «Краснодара» — 13 очков.

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