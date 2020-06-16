Как будут организованы матчи чемпионата России по футболу. Главное

Источник: РИА "Новости"

Пауза в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за пандемии коронавируса подходит к концу. Первые матчи чемпионата России по футболу после чуть более чем трехмесячного перерыва состоятся 19 июня. В отличие от ведущих европейских первенств, которые возобновляются при пустых трибунах, в РПЛ на матчах разрешено присутствие зрителей.

Решение о возобновлении сезона в чемпионате России было принято исполкомом Российского футбольного союза (РФС) 15 мая. 9 июня исполком РФС утвердил календарь на конец текущего сезона. В этот же день на сайтах РФС и РПЛ был опубликован утвержденный регламент рестарта чемпионата и Олимп — Кубка России.

Каково максимальное число болельщиков на стадионах РПЛ

На матчи может быть допущено ограниченное число зрителей — 10% от вместимости стадиона клубов премьер-лиги.

5 июня по итогам общего собрания клубов РПЛ было принято решение о том, что болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.

9 июня президент РФС Александр Дюков по итогам исполкома организации объявил о том, что союз вышел с инициативой об исключении VIP-лож из 10% заполняемости стадиона. По его словам, такое решение основано на том, что «клубы хотят заполнять полностью ложи из-за экономической составляющей». Глава организации отметил, что ложи, по расчетам РФС, составляют 2% от 10% квоты, что не очень справедливо по отношению к остальным болельщикам.

Также Дюков отметил, что использование VIP-лож не увеличит риск для болельщиков, поскольку у первых есть отдельные входы и выходы. Президент РФС подчеркнул, что со стороны клубов должны быть реализованы определенные меры: наличие барьерного стекла в ложах, влажная уборка с дезинфицирующими средствами, установка ультрафиолетовых ламп для обеззараживания воздуха в присутствии людей без причинения вреда здоровью.

Президент РФС считает, что если все эти меры будут приняты, то это позволит использовать ложи, увеличить посещаемость, но не ухудшить общую эпидемиологическую ситуацию. Он рассчитывает на то, что данная инициатива будет поддержана Роспотребнадзором.

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Каковы правила посещения матчей РПЛ для болельщиков

Зрители, которые будут находиться на стадионе, в обязательном порядке должны быть в масках и перчатках.

Размещение зрителей на трибунах стадиона разрешается при соблюдении социальной дистанции (не менее 1,5−2 м) при их рассадке, а в местах общественного пользования должны быть установлены дозаторы с кожными антисептиками.

Запрещается заниматься реализацией пищевых продуктов на территории спортивной арены, за исключением упакованной питьевой воды при условии обработки поверхности упаковок под проточной водой и ее потребления в подтрибунном помещении.

Детальные требования и процедура допуска зрителей на матчи устанавливаются приложением к настоящему регламенту и осуществляются на основании решения властей субъектов Российской Федерации с учетом действующей эпидемиологической обстановки.

К общим требованиям по организации социальной дистанции относятся два пункта:

необходимо размещать информационные плакаты и стенды по соблюдению социальной дистанции — данные информационные носители должны быть размещены на всех объектах и в помещениях стадиона, где возможны скопления от пяти и более человек;.

в любых помещениях и зонах стадиона сиденья (кресла, скамьи и проч.) должны быть размечены таким образом, чтобы выдержать расстояние в 1,5−2 м между людьми, для этого должна использоваться специальная маркировка соответствующих сидений.

Кто может находиться в «чистой зоне» во время матчей

«Чистая зона» включает в себя футбольное поле, игровую зону (места нахождения помощников судьи, резервного судьи, лиц, подающих мячи, представителей основного вещателя, медицинского персонала, охраны, делегата, инспектора, комиссара и матч-менеджера принимающей стороны), техническую зону для размещения игроков и других участников матча (лиц, внесенных в протокол матча), футбольный отсек (раздевалки команд, комнаты судей, делегата, инспектора, комиссара и допинг-контроля), а также первую рекламную линию.

Сотрудникам, аккредитованным в «чистой зоне», запрещено перемещение в другие зоны, контроль доступа в нее осуществляется по QR-коду, выдаваемому РПЛ.

Лицам, аккредитованным в «чистой зоне», за исключением судей, запрещено приближаться на расстояние менее 1,5−2 м к игрокам и иным членам команды.

Организатор матча с целью ограничения контактов между людьми внутри зон обязан разработать график работы находящегося там персонала с указанием конкретных рабочих мест и времени проведения необходимых мероприятий, представив его делегату (комиссару или инспектору) в числе документов, предусмотренных ст. 10.6 Регламента РПЛ.

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Количество людей, которые могут находиться в «чистой зоне» стадиона, строго регламентировано. Минимальное их число ограничивается девятью представителями основного вещателя (за восемь часов до начала матча). В пиковые моменты (время проведения игры и два часа после ее завершения) — 128 человек.

В это число входят участники матча (не более 40 человек от клуба); делегат матча; четыре судьи; комиссар РФС; матч-менеджер клуба-организатора; один пресс-атташе; фотограф и видеооператор от клуба (два человека); специалисты медиаслужбы от РПЛ (два человека); представители основного вещателя (максимальное количество согласовывается с основным вещателем) — девять человек; лицо, обеспечивающее работу технологического оборудования системы видеоассистента рефери (VAR, по согласованию с РФС); эвакуационный персонал с носилками и водитель эвакуационной машины (не более пяти человек); лица, подающие мячи (12 человек и их руководитель); представители службы эксплуатации с учетом необходимой потребности для конкретного стадиона (носильщики, специалисты по уходу за полем, техники, обслуживающие светодиодные щиты первой рекламной линии, IT-специалист и прочие — до 20 человек, если иное не согласовано дополнительно); представители обоих клубов по обеспечению безопасности участников соревнований; контролеры-распорядители или сотрудники частной охранной организации согласно расстановке, указанной в плане мероприятий по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка при проведении матча; четыре допинг-офицера.

Как команды должны добираться до стадиона

Команда и персонал должны приезжать и уезжать на нескольких автобусах/трансферах (увеличено расстояние между игроками и персоналом, используются маски).

Следует организовать дезинфекцию автобуса до того, как команда войдет в него, и после выхода команды. В зависимости от инфраструктуры стадиона необходима организация более широких проходов и большего расстояния между раздевалками.

Все водители обязаны носить перчатки и маски, а также предоставить в клуб результаты теста на COVID-19 методом ПЦР, выполненного не менее чем за 48 часов до игры.

В случае необходимости использования авиасообщения в целях обеспечения изоляции команды и тренерского состава рекомендуется пользоваться чартерными рейсами.

На выездной матч команде рекомендуется прибывать в день проведения игры. В случае если это не представляется возможным, необходимо предусмотреть заблаговременный контакт представителя медицинского штаба клуба и менеджера отеля для определения возможности соблюдения следующих мер.

Необходимо соблюдение дистанции среди сотрудников отеля. Сотрудники из группы риска (возраст, состояние здоровья) не должны контактировать с делегациями команд.

Приоритетным вариантом является поиск отеля под полное бронирование для команды или предоставление эксклюзивного этажа/сектора с целью избежать контакты с другими гостями отеля. В случае невозможности осуществления указанных мер следует проработать иные способы ограждения от контактов с другими посетителями отеля: собственный вход для команды; собственные гостиничные сектора без посторонних посетителей (коридор, столовая, конференц-зал), собственный лифт.

Средства для дезинфекции рук должны быть в наличии в коридоре, перед входом в помещение и в общих помещениях, в помещениях, используемых медицинским персоналом, и по возможности в каждой комнате.

Необходимо обеспечить игроков и сотрудников масками, когда они перемещаются и находятся за пределами своих комнат, в столовой.

Обеспечить специальной/полной дезинфекции и уборки помещений, которые должны использоваться командой, непосредственно перед ее прибытием, а также качественной вентиляции.

Исключить уборки комнат в течение времени, когда команда находится в отеле, и уборки в коридоре, когда пребывание ограничено несколькими днями.

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Ресторан и конференц-зал должны быть достаточной площади для возможности соблюдения социальной дистанции между людьми не менее 1,5−2 м.

Количество сотрудников отеля должно быть минимально достаточным.

Сотрудники отеля должны носить маски, регулярно дезинфицировать руки, проходить инструктаж и обучение и не должны иметь доступ в отель, если у них есть признаки инфекции.

Необходимо исключить самообслуживание для членов делегаций/буфет, питание должно быть выдано собственным персоналом и/или минимально достаточным персоналом отеля.

Столы подлежат дезинфекции только после того, как игроки покинули комнату.

Членам делегаций должно быть запрещено прикасаться к кнопкам лифта, поручням или дверным ручкам незащищенной кожей рук.

Даже внутри команды физический контакт менее 1,5−2 м должен быть минимизирован и ограничен игрой на поле.

Что должны делать команды до и после матчей

В раздевалке для каждого игрока должна быть приготовлена обувь и экипировка (включая личные бутылки с водой).

Перед началом выход команд на поле должен проходить без сопровождения детьми, а также обмена талисманами и вымпелами.

До стартового свистка не допускается сбор состава команды. Также запрещаются командные фотографии (фотографы должны находиться во внутренней зоне поля, они допускаются только за ворота и вдоль длинной стороны поля).

Не проводятся презентации с участием дополнительных персон и лиц, исключаются рукопожатия, на тренерской скамейке присутствует только команда и тренерский штаб.

Должны быть предусмотрены возможности расширения дополнительных посадочных мест для запасных игроков с соблюдением дистанции (дополнительные места/скамейки).

В конце матча игроки должны использовать предоставленные им раздевалки для принятия душа. Использованную экипировку они должны оставлять в корзинах для одежды. Обувь следует оставлять в том месте, где они переодеваются.

При принятии душа необходимо соблюдать социальную дистанцию. Душевые кабинки следует занимать в шахматном порядке. Душевые следует дезинфицировать после каждой группы.

Андрей Михайлов