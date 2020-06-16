Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Бавария
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Герта
Футбол. Зарубежный
21:30
Унион Б
Падерборн
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Леганес
Все события
Фоторепортажи
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
15:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Агент Вагнера опроверг информацию о договоренности бразильца с ЦСКА

Агент бразильского форварда Вагнера Лава Эвандро Феррейра отреагировал на информацию о возвращении футболиста в ЦСКА.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

По словам представителя бразильского нападающего, договоренностей с московскими армейцами стороны на данный момент не достигли.

«Все думают, что он возвращается в Россию, но он может перейти в другое место», — заявил Феррейра.

Вагнер Лав ранее выступал за ЦСКА в 2004—2012 и 2013 годах. В составе армейцев бразилец, которому 11 июня исполнилось 36 лет, трижды становился чемпионом, шесть раз выигрывал Кубок России и четырежды — Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА-2004/05.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Знойная брюнетка Даниэлла: она оставила олигарха ради Фабрегаса
'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Хабиб Нурмагомедов: Скоро сделаю заявление о своем будущем
Юлия Липницкая сделает перерыв в шоу из-за рождения ребенка
«Тоттенхэм» вновь рассмотрит возможность подписания Дзюбы
Медведевой угрожает «новая Загитова». Она из Японии
Легионеры «Спартака» перешли границу на велосипедах
Авербух сравнил группу Тутберидзе с СССР
В США впервые признали видеоигру медицинским средством
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь