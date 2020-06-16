Агент Вагнера опроверг информацию о договоренности бразильца с ЦСКА

Источник: Спорт РИА Новости

По словам представителя бразильского нападающего, договоренностей с московскими армейцами стороны на данный момент не достигли.

«Все думают, что он возвращается в Россию, но он может перейти в другое место», — заявил Феррейра.

Вагнер Лав ранее выступал за ЦСКА в 2004—2012 и 2013 годах. В составе армейцев бразилец, которому 11 июня исполнилось 36 лет, трижды становился чемпионом, шесть раз выигрывал Кубок России и четырежды — Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА-2004/05.