Матч между «Локомотивом» и «Оренбургом» смогут посетить 2 732 зрителя
Матч 23-го тура Российской
Матч 23-го тура Российской
Сезон РПЛ, прерванный
«Это первая домашняя игра после возобновления чемпионата, и посмотреть её с трибун в рамках установленных ограничений в размере 10% от вместимости стадиона смогут 2 732 зрителя. Эта квота существенно меньше количества проданных абонементов. Кроме того, принимая во внимание различную стоимость абонементов на разных трибунах и секторах стадиона, было принято решение о распределении болельщиков с учётом 10% от вместимости каждой трибуны стадиона, занятой владельцами сезонных абонементов. Таким образом, с учетом соблюдения предусмотренной регламентом социальной дистанции на Восточную и Западную трибуны смогут попасть 1 357 владельцев абонементов, включая представителей маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.
«Оставшаяся часть квоты Востока и Запада передается Южной трибуне, на которой будут открыты все нижние и верхние секторы, при этом её общая максимальная вместимость с учетом санитарных норм составит 1 375 мест», — добавляется в заявлении.
Как отмечается, чтобы определить, кто из владельцев абонементов Южной трибуны сможет посетить игру, будет проведена жеребьевка, в ходе которой будет использован генератор случайных чисел. Жеребьевка будет проведена в присутствии представителей информационных партнёров клуба 17 июня в 15:00. Владельцам абонементов на Южную трибуну, чьи номера не выпадут при жребии, будут предложены варианты компенсаций от клуба.