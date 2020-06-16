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15:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч между «Локомотивом» и «Оренбургом» смогут посетить 2 732 зрителя

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Оренбургом» смогут посетить 2 732 владельца абонементов московской футбольной команды, сообщается на сайте железнодорожников.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится матчами 23-го тура, которые пройдут 19—21 июня. Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей РПЛ при болельщиках, заполняемость стадиона при этом должна быть не более 10%. «Локомотив» примет «Оренбург» 21 июня.

«Это первая домашняя игра после возобновления чемпионата, и посмотреть её с трибун в рамках установленных ограничений в размере 10% от вместимости стадиона смогут 2 732 зрителя. Эта квота существенно меньше количества проданных абонементов. Кроме того, принимая во внимание различную стоимость абонементов на разных трибунах и секторах стадиона, было принято решение о распределении болельщиков с учётом 10% от вместимости каждой трибуны стадиона, занятой владельцами сезонных абонементов. Таким образом, с учетом соблюдения предусмотренной регламентом социальной дистанции на Восточную и Западную трибуны смогут попасть 1 357 владельцев абонементов, включая представителей маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.

«Оставшаяся часть квоты Востока и Запада передается Южной трибуне, на которой будут открыты все нижние и верхние секторы, при этом её общая максимальная вместимость с учетом санитарных норм составит 1 375 мест», — добавляется в заявлении.

Как отмечается, чтобы определить, кто из владельцев абонементов Южной трибуны сможет посетить игру, будет проведена жеребьевка, в ходе которой будет использован генератор случайных чисел. Жеребьевка будет проведена в присутствии представителей информационных партнёров клуба 17 июня в 15:00. Владельцам абонементов на Южную трибуну, чьи номера не выпадут при жребии, будут предложены варианты компенсаций от клуба.

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