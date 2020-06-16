Матч между «Локомотивом» и «Оренбургом» смогут посетить 2 732 зрителя

Источник: Спорт РИА Новости

Сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится матчами 23-го тура, которые пройдут 19—21 июня . Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей РПЛ при болельщиках, заполняемость стадиона при этом должна быть не более 10%. «Локомотив» примет «Оренбург» 21 июня.

«Это первая домашняя игра после возобновления чемпионата, и посмотреть её с трибун в рамках установленных ограничений в размере 10% от вместимости стадиона смогут 2 732 зрителя. Эта квота существенно меньше количества проданных абонементов. Кроме того, принимая во внимание различную стоимость абонементов на разных трибунах и секторах стадиона, было принято решение о распределении болельщиков с учётом 10% от вместимости каждой трибуны стадиона, занятой владельцами сезонных абонементов. Таким образом, с учетом соблюдения предусмотренной регламентом социальной дистанции на Восточную и Западную трибуны смогут попасть 1 357 владельцев абонементов, включая представителей маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.

«Оставшаяся часть квоты Востока и Запада передается Южной трибуне, на которой будут открыты все нижние и верхние секторы, при этом её общая максимальная вместимость с учетом санитарных норм составит 1 375 мест», — добавляется в заявлении.