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15:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Цорн поблагодарил посольство РФ в Финляндии. Легионеры «Спартака» перешли границу на велосипедах

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн поблагодарил посольство РФ в Финляндии за помощь в переходе границы легионеров клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее сообщалось, что игроки «Спартака-2» Малколм Баду, Николоз Кутателадзе и Андреа Романьоли вернулись в Россию через Финляндию на велосипедах.

— Уважаемый Павел Маратович! Футбольный клуб «Спартак-Москва» выражает свое почтение посольству РФ в Финляндии и лично вам! — говорится в сообщении клуба. — Руководство клуба благодарит старшего советника посольства, Юкалова Владимира Альбертовича, за внимательное отношение к нашей организации, оперативную помощь в подготовке возвращения иностранных сотрудников клуба в РФ в связи с возобновлением чемпионата и за высокий профессионализм. Мы признательны вам и сотрудникам посольства за содействие, оказанное в непростой период пандемии коронавируса, и выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество.

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