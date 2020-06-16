Цорн поблагодарил посольство РФ в Финляндии. Легионеры «Спартака» перешли границу на велосипедах

— Уважаемый Павел Маратович! Футбольный клуб «Спартак-Москва» выражает свое почтение посольству РФ в Финляндии и лично вам! — говорится в сообщении клуба. — Руководство клуба благодарит старшего советника посольства, Юкалова Владимира Альбертовича, за внимательное отношение к нашей организации, оперативную помощь в подготовке возвращения иностранных сотрудников клуба в РФ в связи с возобновлением чемпионата и за высокий профессионализм. Мы признательны вам и сотрудникам посольства за содействие, оказанное в непростой период пандемии коронавируса, и выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество.