Мурад Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»

Из-за отсутствие документа у Мусаева в прошлом году ФК «Краснодар» был оштрафован на 50 тысяч евро, а самому тренеру запретили быть вместе с футболистами во время матчей. Затем номинально главным тренером стал Сергей Матвеев, а после его ухода — Игорь Захаряк.