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16:36 (мск), источник: Югополис

Мурад Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»

Мурад Мусаев официально вступил в должность главного тренера футбольного клуба «Краснодар». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Источник: Югополис

Накануне наставник сдал вступительный экзамен и был зачислен в академию тренерского мастерства. Его цель — получить лицензию Pro.

Из-за отсутствие документа у Мусаева в прошлом году ФК «Краснодар» был оштрафован на 50 тысяч евро, а самому тренеру запретили быть вместе с футболистами во время матчей. Затем номинально главным тренером стал Сергей Матвеев, а после его ухода — Игорь Захаряк.

Возобновленный футбольный сезон начнется для «Краснодара» в ближайшее воскресенье, 21 июня. Соперником станет московское «Динамо».

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