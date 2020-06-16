Мурад Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»
Мурад Мусаев официально вступил в должность главного тренера футбольного клуба «Краснодар». Об этом сообщила
Мурад Мусаев официально вступил в должность главного тренера футбольного клуба «Краснодар». Об этом сообщила
Накануне наставник сдал вступительный экзамен и был зачислен в академию тренерского мастерства. Его цель — получить лицензию Pro.
Возобновленный футбольный сезон начнется для «Краснодара» в ближайшее воскресенье, 21 июня. Соперником станет московское «Динамо».