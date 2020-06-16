«Сочи» разрешил болельщикам «Ростова» посетить матч на стадионе «Фишт»
Болельщики «Ростова» могут посетить матч 23‑го тура Российской
Болельщики «Ростова» могут посетить матч 23‑го тура Российской
Сезон РПЛ, приостановленный
«На игру смогут попасть болельщики, проживающие в Краснодарском крае. То есть, местные жители, имеющие здесь прописку, ‑ рассказал представитель пресс‑службы о допуске ростовских болельщиков. — По установленным правилам те, кто приезжают на территорию региона, отправляются в обсервацию, поэтому люди, прошедшие двухнедельный режим изоляции, также могут присутствовать на стадионе».