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17:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» разрешил болельщикам «Ростова» посетить матч на стадионе «Фишт»

Болельщики «Ростова» могут посетить матч 23‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» при соблюдении определенных правил, установленных на территории региона, сообщил РИА Новости представитель пресс‑службы «Сочи».

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Источник: Спорт РИА Новости

Сезон РПЛ, приостановленный из-за коронавируса, возобновится 19 июня. Футболисты «Сочи» в пятницу примут на своем поле ростовчан.

«На игру смогут попасть болельщики, проживающие в Краснодарском крае. То есть, местные жители, имеющие здесь прописку, ‑ рассказал представитель пресс‑службы о допуске ростовских болельщиков. — По установленным правилам те, кто приезжают на территорию региона, отправляются в обсервацию, поэтому люди, прошедшие двухнедельный режим изоляции, также могут присутствовать на стадионе».

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