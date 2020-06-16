«Сочи» разрешил болельщикам «Ростова» посетить матч на стадионе «Фишт»

«На игру смогут попасть болельщики, проживающие в Краснодарском крае. То есть, местные жители, имеющие здесь прописку, ‑ рассказал представитель пресс‑службы о допуске ростовских болельщиков. — По установленным правилам те, кто приезжают на территорию региона, отправляются в обсервацию, поэтому люди, прошедшие двухнедельный режим изоляции, также могут присутствовать на стадионе».