РФС разрешил «Тамбову» играть на аренах чемпионата мира 2018 года

Ранее стадион «Оренбурга» не был допущен до проведения матчей РПЛ, так как не прошел процедуру лицензирования. В сентябре 2019 года бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение допустить стадион «Газовик» в Оренбурге к проведению на нем матчей в чемпионате и Кубке России сезона-2019/20 в виде исключения. Из-за реконструкции домашней арены «Тамбов» в первой половине сезона-2019/20 проводил домашние игры в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», а во второй — в Нижнем Новгороде.