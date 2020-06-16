Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Бавария
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Герта
Футбол. Зарубежный
21:30
Унион Б
Падерборн
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Леганес
Все события
Фоторепортажи
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС разрешил «Тамбову» играть на аренах чемпионата мира 2018 года

Российский футбольный союз (РФС) разрешил «Тамбову» проводить домашние матчи на стадионах, где проходил чемпионат мира по футболу 2018 года, «Оренбургу» на стадионах второй категории в своем регионе, сообщили в службе коммуникаций РФС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее стадион «Оренбурга» не был допущен до проведения матчей РПЛ, так как не прошел процедуру лицензирования. В сентябре 2019 года бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение допустить стадион «Газовик» в Оренбурге к проведению на нем матчей в чемпионате и Кубке России сезона-2019/20 в виде исключения. Из-за реконструкции домашней арены «Тамбов» в первой половине сезона-2019/20 проводил домашние игры в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», а во второй — в Нижнем Новгороде.

«РФС поддержал ходатайство РПЛ разрешить ФК “Тамбов” играть домашние матчи на стадионах, где проходили матчи чемпионата мира, а ФК “Оренбург” — на стадионах второй категории в своём регионе. Это связано с тем, что из-за коронавирусной инфекции клубы не смогли провести запланированные работы по реконструкции арен для приведения их в соответствие критериям для игр в РПЛ», — сообщили журналистам в службе коммуникаций РФС.

Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Знойная брюнетка Даниэлла: она оставила олигарха ради Фабрегаса
'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Хабиб Нурмагомедов: Скоро сделаю заявление о своем будущем
Юлия Липницкая сделает перерыв в шоу из-за рождения ребенка
«Тоттенхэм» вновь рассмотрит возможность подписания Дзюбы
Медведевой угрожает «новая Загитова». Она из Японии
Легионеры «Спартака» перешли границу на велосипедах
Авербух сравнил группу Тутберидзе с СССР
В США впервые признали видеоигру медицинским средством
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь