Чемпион СССР в составе «Динамо» Георгий Рябов умер на 82-м году жизни
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Бывший защитник московского футбольного клуба «Динамо» Георгий Рябов скончался в возрасте 81 года, сообщается на сайте команды.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Бывший защитник московского футбольного клуба «Динамо» Георгий Рябов скончался в возрасте 81 года, сообщается на сайте команды.
«ФК “Динамо-Москва” выражает самые искренние соболезнования семье Георгия Ильича», — говорится в сообщении.
О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.
В составе «бело-голубых» Рябов становился чемпионом СССР (в 1963 году), двукратным обладателем Кубка СССР (1967, 1970), дважды входил в список «33 лучших футболистов страны» (1960, 1963).