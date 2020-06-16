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16 июня, источник: Спорт РИА Новости

Чемпион СССР в составе «Динамо» Георгий Рябов умер на 82-м году жизни

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Бывший защитник московского футбольного клуба «Динамо» Георгий Рябов скончался в возрасте 81 года, сообщается на сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

«ФК “Динамо-Москва” выражает самые искренние соболезнования семье Георгия Ильича», — говорится в сообщении.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

В составе «бело-голубых» Рябов становился чемпионом СССР (в 1963 году), двукратным обладателем Кубка СССР (1967, 1970), дважды входил в список «33 лучших футболистов страны» (1960, 1963).

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