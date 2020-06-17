Игроки «Крыльев Советов» проведут матч с «Ахматом» в футболках с надписью «Спасибо врачам»

На футболках вместо названия титульного спонсора самарского клуба будет размещена надпись «Спасибо врачам». «Так клуб хочет обратиться ко всем медицинским работникам, которые на протяжении нескольких месяцев стоят на передовой по распространению коронавирусной инфекции, постоянно работая в режиме повышенной опасности», — говорится в сообщении.

Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдет в Самаре 19 июня и начнется в 18:00 мск. Встреча станет первой после возобновления чемпионата России, который был прерван из-за пандемии коронавируса. В турнирной таблице «Крылья Советов» и «Ахмат» занимают последние две строчки, 15-е и 16-е места соответственно, в активе самарской команды 22 очка, грозненской — 20.