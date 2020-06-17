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11:47 (мск), источник: ТАСС

Игроки «Крыльев Советов» проведут матч с «Ахматом» в футболках с надписью «Спасибо врачам»

ТАСС, 17 июня. Игроки самарского футбольного клуба «Крылья Советов» проведут матч 23-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» в футболках с надписью с благодарностью врачам. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

На футболках вместо названия титульного спонсора самарского клуба будет размещена надпись «Спасибо врачам». «Так клуб хочет обратиться ко всем медицинским работникам, которые на протяжении нескольких месяцев стоят на передовой по распространению коронавирусной инфекции, постоянно работая в режиме повышенной опасности», — говорится в сообщении.

Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдет в Самаре 19 июня и начнется в 18:00 мск. Встреча станет первой после возобновления чемпионата России, который был прерван из-за пандемии коронавируса. В турнирной таблице «Крылья Советов» и «Ахмат» занимают последние две строчки, 15-е и 16-е места соответственно, в активе самарской команды 22 очка, грозненской — 20.

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