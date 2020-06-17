Как VIP-ложи спасут доходы «Спартака» и ЦСКА в условиях пандемии

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Около половины прибыли от продажи билетов составляют деньги от продаж на VIP-ложи футбольных арен. Такие данные РБК получил от менеджеров и руководителей клубов Российской премьер-лиги.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) обратились в Роспотребнадзор с просьбой вывести владельцев самых дорогих билетов на Skybox, VIP-ложи из числа 10% болельщиков, которым можно посещать матчи. Об этом РБК сообщил источник в РФС и собеседник в РПЛ. Решение Роспотребнадзор должен вынести в пятницу.

Собеседники РБК в «Спартаке» и ЦСКА отметили, что 50% и более прибыли от продажи билетов на матчи приносят именно ложи повышенной комфортности.

Они отказались называть суммы, но заметили, что их открытие поможет клубам снизить потери от недополученной прибыли из-за коронавируса. «Все большие клубы очень хотят положительного решения Роспотребнадзора, в этом заинтересованы практически все футбольные клубы, которые хотят зарабатывать и минимизировать потери из-за коронавируса», — сказал собеседник в «Спартаке».

Роспотребнадзор не спешит

Источник заявил, что от решения Роспотребнадзора зависят финансовые вопросы. «Никто из клубов не хочет столкнуться с тем, чтобы компании начали бы массово возвращать билеты из-за отсутствия футбола. Это многомиллионные долларовые потери будут для клубов», — отметил источник в ЦСКА.

По информации РБК от двух источников в РПЛ, Роспотребнадзор должен в течение ближайших суток дать ответ, выносят ли они владельцев VIP-лож за 10% от общего числа людей на трибунах. «На данный момент существует вероятность, что Роспотребнадзор откажет в этом», — сказал один из собеседников.

Инициатива Федуна и Гинера

Инициаторами идеи вынести VIP-ложи из 10% зрителей были в основном представители московских клубов — президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Спартака» Леонид Федун, говорят источники РБК, знакомые с ситуацией. Собеседники РБК отметили, что глава РФС Александр Дюков, в частности, с самого начала поддержал эту идею.

«Спартак» и цены

Домашним стадионом «Спартака» является «Открытие-Арена», там команда играет с 2014 года. На западной трибуне есть президентская ложа (36 мест). Каждое из мест оборудовано мягким отапливаемым сидением. Также предусмотрены дополнительные помещения — в том числе кухня, комната охраны.

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Они могут различаться по ценовому признаку и разделяться на «Золотую» (по центру) и «Серебряную» (по бокам от «Золотой»). Их отличие состоит в расположении по отношению к середине поля («Золотые» ложи VIP расположены ближе к центру) и наличии дополнительных услуг (владельцы мест «Золотой» VIP-ложи могут заказывать еду по специальному меню).

Также на арене есть 22 бизнес-ложи (10−12 мест в каждой): они отличаются от лож VIP более скромными сидениями. Такие же ложи предусмотрены на восточной трибуне, а при необходимости их также можно дополнительно оборудовать на северной и южной трибунах. Еще существует бизнес-клуб на 1,2 тыс. человек.

На восточной трибуне на втором уровне находятся 24 бизнес-ложи (по 10−12 мест) того же качества, что и бизнес-ложи. На северной и южной трибунах на втором уровне предусмотрены резервные боксы с видом на арену, в которых в случае большого спроса могут быть оборудованы дополнительные бизнес-ложи. Они вместе с аналогичными ложами западной и восточной трибун образуют замкнутый «пояс» вокруг всей арены. Таким образом, общее число бизнес-лож на стадионе при необходимости можно увеличить с 46 почти до 100. При этом компании или лица, которые берут в аренду ложу, имеют право ее брендировать.

На сайте «Спартака» не удалось обнаружить стоимость Skybox. По информации РБК от двух источников одной из компаний, которая имеет доступ к такой категории билетов, стоимость одного из таких боксов на арене «Спартака» достигает 5−7 млн руб. РБК обратился за комментариями к Федуну.

ЦСКА и доступ к политикам

Армейский клуб в отличие от принципиальных соперников не стал делать тайну из ценовой политики на билеты высшей категории. На «ВЭБ Арене» команда уже несколько сезонов проводит домашние матчи. Ложи повышенной комфортности расположены по всему периметру стадиона.