В Италии сообщили, что «Фиорентина» готова включить Симеоне в сделку по Азмуну

Источник: Спорт-Экспресс

По сведениям источника, 25-летним иранцем интересуется «Фиорентина». «Фиалки» готовы включить в сделку форварда Джованни Симеоне, который проводит сезон в аренде в «Кальяри».

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые интересуются сыном тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Также итальянский портал подтверждает интерес к Азмуну со стороны «Наполи», но называет его трансфер не первоочередной задачей клуба.

В текущем сезоне Азмун провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 8 результативных передач.