Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:00
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Атлетик
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Байер
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Сити
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
18Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
14:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Италии сообщили, что «Фиорентина» готова включить Симеоне в сделку по Азмуну

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии, сообщает Areanapoli.it.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

По сведениям источника, 25-летним иранцем интересуется «Фиорентина». «Фиалки» готовы включить в сделку форварда Джованни Симеоне, который проводит сезон в аренде в «Кальяри».

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые интересуются сыном тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Также итальянский портал подтверждает интерес к Азмуну со стороны «Наполи», но называет его трансфер не первоочередной задачей клуба.

В текущем сезоне Азмун провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 8 результативных передач.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Фиорентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Адвокат рассказал, почему он отказался взять дело Ефремова
Кокорина и Мамаева отправили в тюрьму после драки. Почему Ефремова отпустили после убийства
«Бавария» — снова чемпион Германии! Восьмой раз подряд
Слуцкий оплатил дорогостоящую операцию известному тренеру
Назван лучший тренер в истории АПЛ, Венгер выше Моуринью
Контракт Ковальчука признан худшим в НХЛ за последние 10 лет
На вырост: как изменились футболисты РПЛ за время паузы (фото)
Англия вернулась! Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь