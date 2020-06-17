В Италии сообщили, что «Фиорентина» готова включить Симеоне в сделку по Азмуну
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии, сообщает Areanapoli.it.
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии, сообщает Areanapoli.it.
По сведениям источника, 25-летним иранцем интересуется «Фиорентина». «Фиалки» готовы включить в сделку форварда Джованни Симеоне, который проводит сезон в аренде в «Кальяри».
Ранее появилась информация, что
Также итальянский портал подтверждает интерес к Азмуну со стороны «Наполи», но называет его трансфер не первоочередной задачей клуба.
В текущем сезоне Азмун провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 8 результативных передач.