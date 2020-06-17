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14:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леонид Федун: «Спартак» не имеет отношения к проблемам «Ромы» из-за трансфера Понсе

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал «СЭ» возможный запрет на участие в еврокубках и понижение в классе из-за схемы перехода форварда Эсекеля Понсе.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Мы не имеем никакого отношения к проблемам, которые возникли у «Ромы» из-за этого трансфера, — заявил Федун.

Аргентинский «Ньюэллз Олд Бойз» обвиняет римский клуб в занижении трансферной стоимости Понсе с помощью включения в сделку вратаря Андреа Романьоли. Таким образом «Олд Бойз», откуда нападающий переехал в Рим, недополучил часть выплаты за следующую продажу игрока. (Евгений Белоусов).

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