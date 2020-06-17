Леонид Федун: «Спартак» не имеет отношения к проблемам «Ромы» из-за трансфера Понсе
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал «СЭ» возможный запрет на участие в еврокубках и понижение в классе
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал «СЭ» возможный запрет на участие в еврокубках и понижение в классе
— Мы не имеем никакого отношения к проблемам, которые возникли у «Ромы»
Аргентинский «Ньюэллз Олд Бойз» обвиняет римский клуб в занижении трансферной стоимости Понсе с помощью включения в сделку вратаря Андреа Романьоли. Таким образом «Олд Бойз», откуда нападающий переехал в Рим, недополучил часть выплаты за следующую продажу игрока. (Евгений Белоусов).