Слуцкий оплатил дорогостоящую операцию на сердце известному тренеру Загорулько
Наставник футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий помог оплатить операцию на сердце известному тренеру по лёгкой атлетике Евгению Загорулько.
Наставник футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий помог оплатить операцию на сердце известному тренеру по лёгкой атлетике Евгению Загорулько.
В недавнем интервью 77-летний специалист признался, что не может позволить себе дорогостоящее лечение.
«После интервью получил очень много звонков. Потом приходит сообщение: «Это Леонид Слуцкий. Давно и с удовольствием слежу за вашей работой. Могу ли я
Не могу сказать, что я бедный человек. Но сейчас живу на одну пенсию. А у меня семья, маленькая дочь. Обследование за
Я собрал все документы — и отправил Слуцкому. Сказал: «Хочешь