СМИ: «Бешикташ» интересуется вратарем «Краснодара» Крицюком

«Черно-белые» ищут замену Лорису Кариусу. «Бешикташ» недавно связался с Крицюком, стороны добились значительного прогресса в переговорах.

В понедельник «Краснодар» продлил контракт с 29-летним Крицюком — до 31 июля 2020 года. В нынешнем сезоне на счету Крицюка шесть матчей за главную команду краснодарцев.