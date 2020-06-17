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15:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Бешикташ» интересуется вратарем «Краснодара» Крицюком

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» интересуется вратарем «Краснодара» Станиславом Крицюком, сообщает fotomac.com.tr.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Черно-белые» ищут замену Лорису Кариусу. «Бешикташ» недавно связался с Крицюком, стороны добились значительного прогресса в переговорах.

В понедельник «Краснодар» продлил контракт с 29-летним Крицюком — до 31 июля 2020 года. В нынешнем сезоне на счету Крицюка шесть матчей за главную команду краснодарцев.

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