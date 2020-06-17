«Ростов» получил лицензию УЕФА и РФС на сезон-2020/21
Футбольный клуб «Ростов» (Ростов-на-Дону) получил лицензию УЕФА и Российского футбольного союза (РФС) на сезон-2020/21, сообщается на официальном сайте клуба.
Футбольный клуб «Ростов» (Ростов-на-Дону) получил лицензию УЕФА и Российского футбольного союза (РФС) на сезон-2020/21, сообщается на официальном сайте клуба.
«16 июня прошло заседание комиссии Российского футбольного союза по лицензированию клубов на сезон-2020/21. По его итогам “Ростов” получил лицензию для участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и РФС», — говорится в сообщении.
Таким образом, в следующем сезоне «Ростов» сможет выступать в Российской