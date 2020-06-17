Переболевший COVID-19 футболист Погребняк подарил лечившим его врачам холодильник

Источник: РИА "Новости"

Спортсмен поблагодарил медиков и вручил им подарки от клуба — холодильник и футболку с автографами игроков команды.

«Это наш обычный подарок от “Урала” — расписанная футболка от всех игроков. Ну, а почему холодильник — такими были пожелания сотрудников», — сказал Погребняк. Также медики получили от Погребняка билеты на ближайшую домашнюю игру «Урала» — 20 июня клуб встретится с «Рубином».

22 мая «Урал» сообщил, что в ходе тестирования у 36-летнего Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция. Форвард был выписан из больницы 2 июня.

Погребняк выступает за «Урал» с 2018 года. Также он играл за московский «Спартак», калининградскую «Балтику», подмосковные «Химки», ярославский «Шинник», томскую «Томь», петербургский «Зенит», немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг», московское «Динамо» и «Тосно» из Ленинградской области. Вместе с «Зенитом» Погребняк становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив восемь голов.