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15:48 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС изучит слова Дьякова о мешках денег, полученных игроками «Ростова» от других команд

В Российском футбольном союзе отреагировали на слова бывшего защитника «Ростова» и «Динамо» Виталия Дьякова.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в интервью «Чемпионату» футболист заявил следующее: «Сталкивался ли с договорными матчами в “Ростове”? Нет. Нас, наоборот, соперники мотивировали, когда мы играли против команд, претендующих на чемпионство. Привозили мешок денег и говорили: вот вам, поделите, как хотите. Иногда через руководителей предлагали, иногда через игроков. Делили всё поровну, запасным и персоналу тоже давали часть. Обычно это случалось в конце сезона, когда на кону стояли десятки миллионов евро за попадание в еврокубки».

«Эта информация будет изучена», — заявили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.

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