«Химки» получили лицензию для выступления в РПЛ

«Судя по всему, мы получили лицензию РФС-1. Сейчас ждём официального подтверждения от комиссии», — сказал генеральный директор клуба Василий Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее сообщалось, что «Химки» сменят юридическое лицо и, скорее всего, останутся в Футбольной национальной лиге.



Напомним, нынешний сезон во втором по силе дивизионе России было решено завершить досрочно. «Химки», занявшие второе место в турнирной таблице, получили повышение в классе. Позднее было объявлено, что команда не будет выступать в Премьер-Лиге, если не найдёт спонсора.