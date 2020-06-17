«Химки» получили лицензию для выступления в РПЛ
Как стало известно «Чемпионату», «Химки» получили лицензию РФС-1, которая даёт право на выступление в Российской
Как стало известно «Чемпионату», «Химки» получили лицензию РФС-1, которая даёт право на выступление в Российской
«Судя по всему, мы получили лицензию РФС-1. Сейчас ждём официального подтверждения от комиссии», — сказал генеральный директор клуба Василий Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что «Химки» сменят юридическое лицо и, скорее всего, останутся в Футбольной национальной лиге.
Напомним, нынешний сезон во втором по силе дивизионе России было решено завершить досрочно. «Химки», занявшие второе место в турнирной таблице, получили повышение в классе. Позднее было объявлено, что команда не будет выступать в