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17:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» получили лицензию для выступления в РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», «Химки» получили лицензию РФС-1, которая даёт право на выступление в Российской Премьер-Лиге.

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Источник: РИА "Новости"

«Судя по всему, мы получили лицензию РФС-1. Сейчас ждём официального подтверждения от комиссии», — сказал генеральный директор клуба Василий Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что «Химки» сменят юридическое лицо и, скорее всего, останутся в Футбольной национальной лиге.

Напомним, нынешний сезон во втором по силе дивизионе России было решено завершить досрочно. «Химки», занявшие второе место в турнирной таблице, получили повышение в классе. Позднее было объявлено, что команда не будет выступать в Премьер-Лиге, если не найдёт спонсора.

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