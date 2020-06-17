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17:45 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» проведет матч с «Оренбургом» в футболках с надписью «Спасибо врачам»

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки «Локомотива» проведут матч 23-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Оренбурга» в футболках с надписью с благодарностью врачам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Российская премьер-лига (РПЛ) 9 июня сообщила о том, что игры 23-го тура чемпионата страны будут посвящены врачам, которые ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции. На первые игры после паузы в турнире клубы пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи и проведут различные акции в их поддержку.

«“Локомотив” в матче 23-го тура РПЛ против “Оренбурга” сыграет в футболках “Спасибо врачам”», — сообщили в пресс-службе «Локомотива». В «Оренбурге» отметили, что эта акция является регламентированной со стороны премьер-лиги — она относится к хозяевам встреч 23-го тура.

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Матч «Локомотив» — «Оренбург» пройдет в Москве 21 июня, начало — 17:30 мск. После 22 туров железнодорожники с 41 очком занимают второе место в РПЛ, оренбуржцы располагаются на 13-й строчке таблицы (23 очка).

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