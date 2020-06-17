«Локомотив» проведет матч с «Оренбургом» в футболках с надписью «Спасибо врачам»

Российская премьер-лига (РПЛ) 9 июня сообщила о том, что игры 23-го тура чемпионата страны будут посвящены врачам, которые ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции. На первые игры после паузы в турнире клубы пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи и проведут различные акции в их поддержку.