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18:27 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Химки» получил лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2020/21

ТАСС, 17 июня. Подмосковный футбольный клуб «Химки» успешно прошел процедуру лицензирования для участия в Тинькофф — Российской премьер лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«На сегодняшнем заседании комиссии Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии, которая дает право принять участие в РПЛ в сезоне- 2020/21», — говорится в сообщении.

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Ранее исполком РФС постановил, что сезон в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не будет доигран. «Химки» заняли второе место в турнирной таблице и получили прямую путевку в РПЛ на следующий сезон. Во вторник министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил ТАСС, что подмосковный клуб также подал документы на лицензирование для участия в первенстве ФНЛ.

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