ФК «Сочи» продолжает подготовку к матчу РПЛ против «Ростова» 19 июня
СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» готовится в штатном режиме к проведению матча 23-го тура Тинькофф — Российской
СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» готовится в штатном режиме к проведению матча 23-го тура Тинькофф — Российской
Ранее в среду
«Мы готовимся к игре в штатном режиме, если игроки “Ростова” смогут прибыть на матч, то игра состоится», — сказал Рубашко.
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Согласно регламенту турнира, клубы могут привлекать в заявку на матч игроков из молодежных составов, вторых команд и клубных академий.