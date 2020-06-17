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18:52 (мск), источник: ТАСС

ФК «Сочи» продолжает подготовку к матчу РПЛ против «Ростова» 19 июня

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» готовится в штатном режиме к проведению матча 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», который запланирован на 19 июня. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в среду пресс-служба «Ростова» сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирус у шести игроков клуба.

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«Мы готовимся к игре в штатном режиме, если игроки “Ростова” смогут прибыть на матч, то игра состоится», — сказал Рубашко.

В пресс-службе «Сочи» уточнили ТАСС, что команда полностью готова к проведению игры, но решение об отмене матча будет принимать Российский футбольный союз.

Согласно регламенту турнира, клубы могут привлекать в заявку на матч игроков из молодежных составов, вторых команд и клубных академий.

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