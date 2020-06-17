ФК «Сочи» продолжает подготовку к матчу РПЛ против «Ростова» 19 июня

Источник: РИА "Новости"

Ранее в среду пресс-служба «Ростова» сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирус у шести игроков клуба.

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«Мы готовимся к игре в штатном режиме, если игроки “Ростова” смогут прибыть на матч, то игра состоится», — сказал Рубашко.

В пресс-службе «Сочи» уточнили ТАСС, что команда полностью готова к проведению игры, но решение об отмене матча будет принимать Российский футбольный союз.