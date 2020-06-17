Коронавирус в «Ростове»: 6 зараженных игроков, 42 человека на карантине. Подробности
Неприятные новости из донского клуба.
Неприятные новости из донского клуба.
В среду днем комментатор Нобель Арустамян в своем
Позже сам «Ростов» подтвердил эту информацию. «Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды, — говорится в заявлении клуба. — В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК “Ростов” — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды».
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил через клубную пресс-службу: «У нас шестеро заболевших. Это
В пятницу, 19 июня,
«Не верю, что клубы ведут подковерную борьбу, а Кикнадзе хочет любой ценой прекратить чемпионат». Директор РФС — о возобновлении РПЛ, сроках сезонов, ВАР, судьях и медицинском регламенте Будет ли прекращен сезон?
Клубу либо присудят поражения во встречах c «Сочи» (19 июня), «Арсеналом» (27 июня) и «Краснодаром» (1 июля), либо они будут перенесены на более поздний срок. Первое — вероятнее.
Пункт 3.2.3 регламента «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф чемпионата России по футболу среди команд клубов
«Команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей». Этот регламент поддержали клубы
Как будет в случае с «Ростовом», сказать сложно. Неясно, на каких основаниях КДК сможет присудить ему поражение, если ростовчане не обеспечат заявку нужного числа футболистов. В дисциплинарном регламенте нет пункта о присуждении поражения за ненабор 18 игроков (16+2).
Однако ситуация усугубляется тем, что накануне «Ростов» проводил двусторонний матч с участием молодежной команды, и она тоже в полном составе села на карантин.