Коронавирус в «Ростове»: 6 зараженных игроков, 42 человека на карантине. Подробности

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Что случилось?

В среду днем комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале опубликовал тревожную новость: у шести футболистов основы «Ростова» подозрения на коронавирус. В их числе Роман Еременко, Хорен Байрамян, Ивелин Попов, Арсений Логашов, Деннис Хаджикадунич и Матиас Норманн. По информации «СЭ», все эти футболисты сдали положительные тесты на COVID-19. 42 сотрудника «Ростова» отправились на двухнедельный карантин, как того требуют правила Роспотребнадзора и рекомендации РФС.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b036019e89ddd7de782f" data-vnd="b036019e89ddd7de782f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b036019e89ddd7de782f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Позже сам «Ростов» подтвердил эту информацию. «Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды, — говорится в заявлении клуба. — В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК “Ростов” — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды».

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил через клубную пресс-службу: «У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин».

Что делать с ближайшими матчами «Ростова»?

В пятницу, 19 июня, желто-синие должны были провести матч 23-го тура премьер-лиги с «Сочи». По информации «СЭ», эта игра не состоится в назначенный срок. Кроме того, под вопросом судьба двух других матчей «Ростова» — против «Арсенала» (27 июня) и «Краснодара» (1 июля). РФС пока не объявлял о переносе или отмене матчей.

«Не верю, что клубы ведут подковерную борьбу, а Кикнадзе хочет любой ценой прекратить чемпионат». Директор РФС — о возобновлении РПЛ, сроках сезонов, ВАР, судьях и медицинском регламенте Будет ли прекращен сезон?

По нашим данным, Российский футбольный союз пока не рассматривает вариант досрочного прекращения чемпионата России.

Клубу либо присудят поражения во встречах c «Сочи» (19 июня), «Арсеналом» (27 июня) и «Краснодаром» (1 июля), либо они будут перенесены на более поздний срок. Первое — вероятнее.

«Ростову» действительно засчитают поражение?

Пункт 3.2.3 регламента «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги и Олимп-Кубка России по футболу сезона 2019−2020 гг.» предусматривает, что:

«Команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей». Этот регламент поддержали клубы премьер-лиги на их собрании, его утвердил РФС. При этом представители клубов, комментируя решения своего собрания, сообщали, что переносов матчей не будет (их некуда переносить), а в случае невозможности их проведения команде-виновнице будут засчитывать поражение.

Как «Ростову» избежать поражения?

Для составления заявки клубу нужны 18 футболистов. Чтобы дать возможность командам премьер-лиги набирать достаточное число футболистов, им разрешили дозаявлять игроков из молодежных команд, из второго и третьего составов клубов, а также из спортивных школ.

Как будет в случае с «Ростовом», сказать сложно. Неясно, на каких основаниях КДК сможет присудить ему поражение, если ростовчане не обеспечат заявку нужного числа футболистов. В дисциплинарном регламенте нет пункта о присуждении поражения за ненабор 18 игроков (16+2).