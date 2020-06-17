Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Шальке-04
00
Футбол. Зарубежный
20:00
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Атлетик
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Байер
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Сити
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
19:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Коронавирус в «Ростове»: 6 зараженных игроков, 42 человека на карантине. Подробности

Неприятные новости из донского клуба.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:33 MSK, 17.06
Инфицировано553 301+7 843
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
4.0617.06
Скончалось7 478+194
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
4.0617.06
Выздоровело304 342+10 036
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
4.0617.06
Инфицировано8 214 571+135 495
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
4.0617.06
Скончалось444 853+6 682
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
4.0617.06
Выздоровело3 983 649+68 302
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
4.0617.06
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Что случилось?

В среду днем комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале опубликовал тревожную новость: у шести футболистов основы «Ростова» подозрения на коронавирус. В их числе Роман Еременко, Хорен Байрамян, Ивелин Попов, Арсений Логашов, Деннис Хаджикадунич и Матиас Норманн. По информации «СЭ», все эти футболисты сдали положительные тесты на COVID-19. 42 сотрудника «Ростова» отправились на двухнедельный карантин, как того требуют правила Роспотребнадзора и рекомендации РФС.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже сам «Ростов» подтвердил эту информацию. «Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды, — говорится в заявлении клуба. — В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК “Ростов” — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды».

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил через клубную пресс-службу: «У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин».

Читайте также
«Ростов» получил лицензию УЕФА и РФС на сезон-2020/21

Что делать с ближайшими матчами «Ростова»?

В пятницу, 19 июня, желто-синие должны были провести матч 23-го тура премьер-лиги с «Сочи». По информации «СЭ», эта игра не состоится в назначенный срок. Кроме того, под вопросом судьба двух других матчей «Ростова» — против «Арсенала» (27 июня) и «Краснодара» (1 июля). РФС пока не объявлял о переносе или отмене матчей.

«Не верю, что клубы ведут подковерную борьбу, а Кикнадзе хочет любой ценой прекратить чемпионат». Директор РФС — о возобновлении РПЛ, сроках сезонов, ВАР, судьях и медицинском регламенте Будет ли прекращен сезон?

По нашим данным, Российский футбольный союз пока не рассматривает вариант досрочного прекращения чемпионата России.

Клубу либо присудят поражения во встречах c «Сочи» (19 июня), «Арсеналом» (27 июня) и «Краснодаром» (1 июля), либо они будут перенесены на более поздний срок. Первое — вероятнее.

Читайте также
«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику «Ростова» Норманну

«Ростову» действительно засчитают поражение?

Пункт 3.2.3 регламента «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги и Олимп-Кубка России по футболу сезона 2019−2020 гг.» предусматривает, что:

«Команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей». Этот регламент поддержали клубы премьер-лиги на их собрании, его утвердил РФС. При этом представители клубов, комментируя решения своего собрания, сообщали, что переносов матчей не будет (их некуда переносить), а в случае невозможности их проведения команде-виновнице будут засчитывать поражение.

Как «Ростову» избежать поражения?

Для составления заявки клубу нужны 18 футболистов. Чтобы дать возможность командам премьер-лиги набирать достаточное число футболистов, им разрешили дозаявлять игроков из молодежных команд, из второго и третьего составов клубов, а также из спортивных школ.

Как будет в случае с «Ростовом», сказать сложно. Неясно, на каких основаниях КДК сможет присудить ему поражение, если ростовчане не обеспечат заявку нужного числа футболистов. В дисциплинарном регламенте нет пункта о присуждении поражения за ненабор 18 игроков (16+2).

Однако ситуация усугубляется тем, что накануне «Ростов» проводил двусторонний матч с участием молодежной команды, и она тоже в полном составе села на карантин.

Читайте также
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Липницкая сделает перерыв в шоу. Она ждет ребенка
Плющенко — тренер сборной. Почему это всех взволновало
УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
Решающие матчи ЛЕ пройдут в Германии
СМИ: Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2023 года
На вырост: как изменились футболисты РПЛ за время паузы (фото)
УЕФА назвал даты проведения матчей Евро-2020
Англия вернулась! Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь