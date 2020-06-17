Кандидат в сборную Казахстана из российской премьер-лиги заразился коронавирусом

18 июня Зуев пройдет повторное тестирование, которое даст наиболее точную и полную картину. В мае из состава «Рубина» коронавирусом заразился защитник Константин Плиев.

При этом Зуев и Плиев играют в казанском клубе на правах аренды. Права на обоих российских футболистов принадлежат «Ростову», который в полном составе ушел на карантин из-за подозрений в заражении коронавирусом шестерых футболистов.

РПЛ, приостановленная с марта, должна возобновиться 19 июня. По данным «Спорт-Экспресса», матч «Ростов» — «Сочи» будет отменен.

В текущем сезоне Зуев провел 11 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. В его карьере также были «Крылья Советов» и московский «Спартак».

23-летний Зуев родился в Костанае. Футболом он начинал заниматься в детской школе «Тобола», а в 2005 году вместе с семьей переехал в Челябинск. На юношеском уровне игрок выступал за клуб «Чертаново».

В 2013 году Зуев в составе юношеской сборной России (до 17 лет) стал чемпионом Европы. Через год вместе с командой он дошел до финала Евро (до 19 лет). Также хавбек выступал за молодежную сборную.