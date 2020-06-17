Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Атлетико
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Майнц
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Фортуна Д
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Кельн
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Хоффенхайм
02
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Атлетик
22
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
20:00
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Шальке-04
21
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
20:26 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат в сборную Казахстана из российской премьер-лиги заразился коронавирусом

Воспитанник «Тобола» Александр Зуев, выступающий за «Рубин» из российской премьер-лиги, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает телеграм-канал «Дай ударитЪ».

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 17.06
Инфицировано553 301+7 843
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
4.0617.06
Скончалось7 478+194
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
4.0617.06
Выздоровело304 342+10 036
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
4.0617.06
Инфицировано8 266 693+174 584
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
4.0617.06
Скончалось445 541+6 735
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
4.0617.06
Выздоровело4 020 807+102 631
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
4.0617.06

18 июня Зуев пройдет повторное тестирование, которое даст наиболее точную и полную картину. В мае из состава «Рубина» коронавирусом заразился защитник Константин Плиев.

При этом Зуев и Плиев играют в казанском клубе на правах аренды. Права на обоих российских футболистов принадлежат «Ростову», который в полном составе ушел на карантин из-за подозрений в заражении коронавирусом шестерых футболистов.

Читайте также
ФК «Сочи» продолжает подготовку к матчу РПЛ против «Ростова» 19 июня

РПЛ, приостановленная с марта, должна возобновиться 19 июня. По данным «Спорт-Экспресса», матч «Ростов» — «Сочи» будет отменен.

В текущем сезоне Зуев провел 11 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. В его карьере также были «Крылья Советов» и московский «Спартак».

23-летний Зуев родился в Костанае. Футболом он начинал заниматься в детской школе «Тобола», а в 2005 году вместе с семьей переехал в Челябинск. На юношеском уровне игрок выступал за клуб «Чертаново».

В 2013 году Зуев в составе юношеской сборной России (до 17 лет) стал чемпионом Европы. Через год вместе с командой он дошел до финала Евро (до 19 лет). Также хавбек выступал за молодежную сборную.

В 2016 году российские СМИ сообщали, что Зуев получил предложение от Казахстанской федерации футбола (КФФ). Правила ФИФА разрешают ему в будущем выступать за Казахстан.

Читайте также
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Стали известны условия нового контракта Месси с "Барселоной"
Финал в Петербурге перенесен: УЕФА утвердил формат ЛЧ
«Ростов»: шестеро с коронавирусом, 42 человека на карантине
Новички АПЛ сыграли вничью в первом матче после рестарта турнира
СМИ: Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2023 года
Плющенко обсуждал переход Трусовой в свою группу два года назад
У «Реала» есть пять дней, чтобы убедить хавбека «Ренна»
Президент «Наполи» планирует продать хавбека за 100 млн евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь