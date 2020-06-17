Кандидат в сборную Казахстана из российской премьер-лиги заразился коронавирусом
Воспитанник «Тобола» Александр Зуев, выступающий за «Рубин» из российской
Воспитанник «Тобола» Александр Зуев, выступающий за «Рубин» из российской
18 июня Зуев пройдет повторное тестирование, которое даст наиболее точную и полную картину. В мае из состава «Рубина» коронавирусом заразился защитник Константин Плиев.
При этом Зуев и Плиев играют в казанском клубе на правах аренды. Права на обоих российских футболистов принадлежат «Ростову», который в полном составе ушел на карантин
РПЛ, приостановленная с марта, должна возобновиться 19 июня. По данным «Спорт-Экспресса», матч «Ростов» — «Сочи» будет отменен.
В текущем сезоне Зуев провел 11 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. В его карьере также были «Крылья Советов» и московский «Спартак».
23-летний Зуев родился в Костанае. Футболом он начинал заниматься в детской школе «Тобола», а в 2005 году вместе с семьей переехал в Челябинск. На юношеском уровне игрок выступал за клуб «Чертаново».
В 2013 году Зуев в составе юношеской сборной России (до 17 лет) стал чемпионом Европы. Через год вместе с командой он дошел до финала Евро (до 19 лет). Также хавбек выступал за молодежную сборную.
В 2016 году российские СМИ сообщали, что Зуев получил предложение от Казахстанской федерации футбола (КФФ). Правила ФИФА разрешают ему в будущем выступать за Казахстан.