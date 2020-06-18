Золото «Зенита», проблемы ЦСКА, крах «Оренбурга» — всё о рестарте РПЛ

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» (Санкт-Петербург)

Сколько сейчас очков: 50.

Сложность календаря: 3+

Потери: нет.

Сколько наберут: 63−66 очков.

Итоговое место: 1.

Сложно представить, каким образом «Зенит» может упустить чемпионство в нынешней ситуации. Петербуржцы оказались единственным клубом во всей РПЛ, который не отпустил легионеров по домам. Из-за долгих согласований с местным Роспотребнадзором «сине-бело-голубые» начали групповые тренировки едва ли не последними в лиге, но по индивидуальной программе на базе они работали с середины мая.

На финише сезона «Зенит» проведет три выездных матча против сильных соперников — ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова», но все остальные соперники из второй половины таблицы: с «Крыльями», «Сочи» и «Оренбургом» «сине-бело-голубые» сыграют дома, с «Тамбовом» на фактически нейтральном поле и еще съездят в Грозный к «Ахмату». Растерять 9-очковый гандикап в такой ситуации будет почти невозможно.

В плюс «Зениту» пойдут продление контракта с Сергеем Семаком (добавит уверенности тренеру), восстановление после травмы Эмануэля Мамманы (аргентинец поможет с ротацией), правило пяти замен (у петербуржцев едва ли не самый широкий ростер в РПЛ) и даже интерес «Наполи» и лондонского «Арсенала» к Сердару Азмуну (иранец постарается провести концовку ударно, ради отъезда в топ-клуб).

Вероятно, «Зенит» оформит чемпионство досрочно — после домашнего матча с «Сочи» в 27-м туре, а потом будет спокойно готовиться к домашнему полуфиналу Кубка России против московского «Спартака».

«Локомотив» (Москва)

Сколько сейчас очков: 41.

Сложность календаря: 3.

Потери: Бенедикт Хеведес (остался в Германии).

Сколько наберут: 51−53 очка.

Итоговое место: 3.

«Локомотив» многие называют кандидатом на самый громкий провал рестарта. Непродление контракта с Юрием Семиным, приход не самого именитого специалиста Марко Николича, отказ защитника Бенедикта Хеведеса возвращаться в Россию из-за коронавируса и даже допуск на трибуны болельщиков, которые наверняка припомнят руководству клуба прощание с легендарным рулевым — адское сочетание.

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Но у «Локо» по-прежнему очень мощный состав — Хеведеса могут заменить Мурило или Соломон Кверквелия, конкуренцию Эдеру в атаке составит залечивший травму и переболевший коронавирусом Джефферсон Фарфан.

Календарь выглядит одновременно и подарком, и ловушкой для Николича — из прямых конкурентов его команда встречается только с ЦСКА дома в предпоследнем туре. Первые матчи после перерыва выглядят идеальной площадкой для разгона: «Оренбург» (дома), «Рубин» (на выезде), «дуплет» на своем стадионе с «Крыльями» и «Сочи». Чтобы потерять больше двух очков в этих матчах нужно очень постараться, но и права на ошибку у Николича нет. Если серб стартует с осечки в игре с «Оренбургом», его просто съедят разгневанные болельщики.

Вероятно, с давлением Николич все-таки не справится, и место в Лиге чемпионов уйдет конкурентам.

«Краснодар»

Сколько сейчас очков: 41.

Сложность календаря: 4.

Потери: Ари (травма).

Сколько наберут: 53−55 очков.

Итоговое место: 2.

В прессе обсуждали, что «Краснодар» якобы не прекращал тренировок во время паузы, но доказательств никто не предоставил. Мурад Мусаев в начале мая рассказывал об индивидуальных занятиях на базе, а шведские легионеры уехали на родину ради тренировок с местными командами. Кстати, рулевой «Краснодара» в июне сдал вступительный экзамен для обучения на категорию Pro и стал полноценным главным тренером.

Кроме качественной подготовки на пользу «Краснодару» еще и массовое возвращение травмированных. Клуб скупо дает информацию по лазарету (даже о том, что Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусом, все узнали постфактум), но Реми Кабелла и Виктор Классон точно залечили повреждения, а Урош Спайич должен быть где-то на подходе. Теперь на больничный с серьезной травмой отправился Ари, и это проблема. Бразилец с российским паспортом сейчас является лучшим в клубе по системе «гол+пас».

В начале июля у «Краснодара» будет крайне неприятная серия из двух выездных матчей с «Ростовом» и «Рубином» и домашней встречи с «Зенитом» между ними. Укрепившиеся «быки» должны справиться и отвоевать у «Локо» второе место.

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

Сколько сейчас очков: 38.

Сложность календаря: 4+

Потери: нет.

Сколько наберут: 49−51 очко.

Итоговое место: 4.

У дончан проблемы возникли на ровном месте — вспышка коронавируса в команде за два дня до рестарта может испортить всю концовку чемпионата.

Молодежным составом «Ростов» играть не сможет — дубль проводил двусторонки с основой, а значит, тоже пойдет на карантин.

Технические поражения выглядят крайней мерой, вряд ли РПЛ сейчас пойдет на такое. Вероятнее всего ближайшие встречи с «Сочи» и «Арсеналом» перенесут на даты, когда должны проходить матчи Кубка России — 18 и 25 июля. История с карантином и перекройкой календаря добавит сложностей «Ростову». Догнать «Локомотив» и «Краснодар» после такого почти нереально.

ЦСКА (Москва)

Сколько сейчас очков: 36.

Сложность календаря: 5.

Потери: Алан Дзагоев, Ильзат Ахметов (оба — травмы).

Сколько наберут: 46−49 очков.

Итоговое место: 5.

Сложно поверить в то, что менеджмент ЦСКА действительно рассчитывал продавить дозаявку Вагнера Лава на финиш сезона, но помощь армейцам явно не помешала бы. У команды итак самая узкая обойма — всего 13 человек во главе с Игорем Акинфеевым, а вдобавок вылетели из-за травм полузащитники Ильзат Ахметов и Алан Дзагоев. Оба в этом сезоне уже не сыграют. При сумасшедшем графике в конце сезона это очень большая проблема.

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А календарь у ЦСКА просто убийственный — старт с «Зенитом», потом два подряд дерби с «Динамо» и «Спартаком» и визит в Грозный к «Ахмату». За тур до финиша будет еще встреча с «Локомотивом», но это уже на фоне относительно легких матчей с «Оренбургом», «Рубином» и «Тамбовом». При таком графике обойти хотя бы «Ростов» будет очень сложно. Скорее речь о том, чтобы удержать за собой пятое место.

«Динамо» (Москва)

Сколько сейчас очков: 30.

Сложность календаря: 4+

Потери: Николай Комличенко и Максимилиан Филипп (оба — под вопросом).

Сколько наберут: 44−47 очков.

Итоговое место: 6.

В середине мая появилась новость, что первые тесты в «Динамо» выявили шесть случаев коронавируса, но в реальности подтвердился только один — у защитника Романа Евгеньева. Еще у двоих человек, имена которых клуб не назвал, обнаружились антитела, а тренер вратарей Дмитрий Изотов заболел ранее.

Динамовцы сели на сбор в Новогорске в конце мая и месяц спокойно готовились к рестарту — успели провести даже два товарищеских матча против «Локомотива» (1:1) и «Спартака» (4:1).

Судя по результатам, «бело-голубые» подходят к возобновлению чемпионата в отличной форме, но график у них почти такой же сложный, как у ЦСКА. «Динамо» стартует в Краснодаре, потом играет дерби с армейцами, отправляется на выезд в Сочи и принимает дома «Арсенал». Дальше будет легче («Урал», «Крылья Советов», «Уфа», «Оренбург»), но судьба шестого места явно решится в первых четырех турах после рестарта.

СМИ сообщили, что в матче против «Краснодара» не сыграют нападающие Комличенко и Филипп, но официального подтверждения этой информации не было.

«Арсенал» (Тула)

Сколько сейчас очков: 28.

Сложность календаря: 4+

Потери: Кантемир Берхамов (не продлил контракт), Роберт Бауэр (карантин).

Сколько наберут: 37−40 очков.

Итоговое место: 8.

Слабое место «Арсенала» — нелюбовь Игоря Черевченко к заменам. Реже него в первых 22 турах обновлял состав по ходу матчей только Юрий Семин, но он уже не работает в «Локомотиве». С введением правила пяти замен рулевому туляков придется срочно учиться искусству ротации.

«Арсенал» очень долго возвращал из-за границы вратаря Юрия Лодыгина и защитника Роберта Бауэра. Если первый успел сыграть в товарищеском матче против ЦСКА, то по возвращению второго до сих пор нет информации.

13 июня пресс-атташе «Арсенала» Евгений Овсянников сообщил «Радио Зенит», что Бауэра ждут в ближайшие дни. С учетом обязательного карантина, немец вряд ли сыграет раньше 1 июля.

Отсутствие Бауэра может стать проблемой с учетом сложного графика в конце июня. «Арсенал» стартует домашним матчем против «Спартака», потом команда должна была ехать в Ростов, но эта игра вероятно уйдет на резервный день. Значит, у «Арсенала будет небольшая передышка перед домашним матчем с «Ахматом» и встречей в Москве с «Динамо». На финише сезона туляков ждут домашние матчи с «Крыльями» и «Тамбовом» и сложный двойной выезд в Екатеринбург и Уфу — где-то там должна уместиться и поездка в Ростов. Чтобы с таким графиком подняться хотя бы на строчку выше, придется совершить подвиг.

«Спартак» (Москва)

Сколько сейчас очков: 28.

Сложность календаря: 4+

Потери: Андре Шюррле (остался в Германии), Аяз Гулиев (переведен в «Спартак-2»).

Сколько наберут: 35−38 очков.

Итоговое место: 10.

«Красно-белые» отпустили за границу в период пандемии больше всех футболистов и тренеров — 10 человек. Почти все они во главе с Доменико Тедеско вернулись в Москву 21 мая. Единственным исключением стал Андре Шюррле. Чемпион мира остался в Германии и больше за «Спартак» не сыграет.

Коронавирусные приключения «красно-белых» продолжились на тестировании — оно выявило болезнь у Зелимхана Бакаева и антитела у Романа Зобнина, а потом за нарушение дисциплины перевели в «Спартак-2» Аяза Гулиева. На этом фоне поражение от «Динамо» со счетом 1:4 в товарищеском матче уже не выглядит большой проблемой.

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«Красно-белые» возобновят сезон в Туле, потом примут дома неуступчивую «Уфу», сыграют в дерби с ЦСКА. Затем будет небольшая передышка в виде домашней игры с «Тамбовом» и новые испытания — «Локомотив» в Москве и «Сочи» на выезде. Кажется, уже к началу июля «Спартак» может окончательно сосредоточиться на кубковом полуфинале против «Зенита».

До визита в Петербург команда Тедеско сыграет дома с «Ахматом», а после поедет на выезд в Казань.

«Уфа»

Сколько сейчас очков: 27.

Сложность календаря: 3+

Потери: нет.

Сколько наберут: 38−41 очко.

Итоговое место: 7.

Команда из Башкирии первой в РПЛ села на полноценный сбор. Еще 18 мая Вадим Евсеев сообщил, что «Уфа» начала тренировки в Аше без легионеров. Иностранцы вернулись в Россию 23 мая и после карантина присоединились к команде.

За время паузы восстановился после травмы защитник Данил Круговой — он поможет «Уфе» в плотном графике.

За восемь туров команда Евсеева всего трижды сыграет на выезде, правда все матчи будут сложными — против «Спартака», «Ростова» и «Локомотива».

Дома уфимцы примут «Тамбов», «Рубин», «Урал», «Динамо» и «Арсенал» — с таким расписанием «Уфа» обязана набирать много очков и двигаться вверх по турнирной таблице.

«Тамбов»

Сколько сейчас очков: 25.

Сложность календаря: 4+

Потери: нет.

Сколько наберут: 28−30 очков.

Итоговое место: 13.

«Тамбов» весной арендовал у «Спартака» базу в Тарасовке, но из-за коронавируса «красно-белые» сами вернулись туда, и «волкам» пришлось искать новое место — сначала команда работала на родном стадионе «Спартак» в Тамбове, а потом переехала в Казань. Домашние матчи тамбовцы продолжат проводить в Нижнем Новгороде.

Правда сыграть на условно своем поле команда сможет всего трижды — против «Зенита», «Ахмата» и «Сочи», а вот на выезде придется встречаться с «Уфой» и «Уралом», «Спартаком», «Арсеналом» и ЦСКА. При таком расписании «Тамбов» мог стать одним из кандидатов на вылет, но стыковых матчей не будет, а напрямую в ФНЛ отправится лишь одна команда. При таких вводных «волкам» можно ничего не бояться — есть гораздо более очевидные аутсайдеры.

«Урал» (Екатеринбург)

Сколько сейчас очков: 25.

Сложность календаря: 3.

Потери: Михаил Меркулов (не продлил контракт), Николай Димитров (завершил карьеру).

Сколько наберут: 37−40 очков.

Итоговое место: 9.

За время паузы «Урал» потерял болгарского ветерана Николая Димитрова, который решил завершить карьеру, а вот уход защитника Михаила Меркулова команда не заметит — он не играл в весенней части сезона.

«Урал» вполне может сделать ставку на Кубок России — екатеринбуржцам нужно сыграть против «Шинника» в четвертьфинале, но выход в финал для них вполне реален: в ½ будут ждать лишенные игровой практики «Химки».

Однако и в РПЛ у уральцев вполне терпимый график: начнут с двух матчей дома против «Рубина» и «Тамбова», а потом сыграют на выезде с «Оренбургом» и «Уфой». На финише три матча дома из четырех — «Урал» примет «Динамо», «Арсенал» и «Локомотив» и съездит в гости к «Краснодару». При таком расписании надо заметно улучшать турнирное положение.

«Сочи»

Сколько сейчас очков: 24.

Сложность календаря: 4+

Потери: Эрик Варданян (травма), Адиль Рами (расторжение контракта), Миха Мевля (под вопросом).

Сколько наберут: 35−38 очков.

Итоговое место: 11.

Главный сочинский скандал — уход из клуба чемпиона мира Адиля Рами, но француз только лечился в Сочи и не успел сыграть ни одного матча. Больше Владимира Федотова должна беспокоить ситуация с Михой Мевлей. 25 мая гендиректор клуба Дмитрий Рубашко сообщил РИА Новости, что словенский защитник еще не вернулся в Россию, и с тех пор новых известий о Мевле не было.

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В товарищеском матче перед стартом сезона «Сочи» уверенно обыграл «Краснодар» со счетом 4:1. Команда Федотова с разыгравшимся Александром Кокориным может доставить неприятности любому сопернику, но календарь у южан сложный — матч с «Ростовом», скорее всего, перенесут на июль, стартовать придется в Грозном. Еще в расписании есть встречи с «Динамо» и «Спартаком» дома, с «Локомотивом» и «Зенитом» на выезде. Вряд ли сочинцы заберутся в десятку, но и проблем с борьбой за выживание у них не будет.

«Оренбург»

Сколько сейчас очков: 23.

Сложность календаря: 5+

Потери: главный тренер Константин Емельянов, Джордже Деспотович, Филип Рогич (у всех завершился контракт).

Сколько наберут: 24−25 очков.

Итоговое место: 16.

С оренбуржцами за время паузы случилось 33 несчастья — сменили президента, не стали продлевать контракт с главным тренером, отказались от главной звезды и заставили легионеров возвращаться в Россию окольными путями. По информации СМИ, Джордже Деспотовичу предложили доиграть сезон за «Оренбург» бесплатно, он отказался и теперь ищет себе новый клуб. Чуть позже расторгли соглашение с Филипом Рогичем, а главным тренером вместо Константина Емельянова назначили Ильшата Айткулова.

О многом говорит история с возвращением легионеров — Даниэль Мишкич, Рикарду Алвеш и Урош Радакович не смогли вылететь из Белграда вместе с футболистами «Крыльев Советов» и «Уфы» и были вынуждены ехать в Россию с кучей пересадок. СМИ сообщили, что виноват клуб, который не подготовил нужные документы, в «Оренбурге» всё опровергли.

Календарь — вишенка на торте неприятностей. Команда Айткулова стартует выездной игрой с «Локомотивом», потому у нее в графике «Краснодар», «Урал», «Рубин», ЦСКА, «Ростов», «Зенит» и «Динамо». Ноль очков с такими соперниками — это совсем не фантастика.

«Рубин» (Казань)

Сколько сейчас очков: 23.

Сложность календаря: 4+

Потери: Александр Ташаев (завершение аренды).

Сколько наберут: 33−35 очков.

Итоговое место: 12.

В «Рубине» нашли коронавирус у Константина Плиева и Николая Пояркова, но первый уже выздоровел и приступил к тренировкам, а второй не был ключевым футболистом.

У команды Леонида Слуцкого тяжелая концовка сезона — из относительно легких матчей только встреча с «Оренбургом» в Казани. Всё остальное очень серьезно: выезды к «Уралу», «Уфе» и ЦСКА, домашние матчи с «Локомотивом», «Краснодаром», «Ростовом» и «Спартаком». Но «Рубин» точно зацепит какие-то очки в матчах с лидерами и без проблем сохранит место в РПЛ. На большее команда сейчас и не претендует.

«Крылья Советов» (Самара)

Сколько сейчас очков: 22.

Сложность календаря: 5.

Потери: Срджан Мияйлович и Евгений Конюхов (оба — завершение контракта), Александр Анюков (завершение карьеры), Максим Канунников (травма).

Сколько наберут: 25−28 очков.

Итоговое место: 14.

Миодраг Божович, также как и спартаковец Доменико Тедеско, уезжал из России на время паузы, но вернулся быстро и без проблем. После возвращения сербский специалист не досчитался трех важных футболистов — Срджан Мияйлович не стал продлевать контракт на период доигрывания, Александр Анюков завершил карьеру, а Максим Канунников только набирает форму после травмы. Все они регулярно выходили в основе, заменить их будет непросто.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-vnd="9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c63d09f8ac70d3c9ee0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

А находить замены необходимо как можно быстрее — «Крылья» начинают с относительно легкого домашнего матча с «Ахматом», но дальше сплошные лидеры: «Зенит» и «Локомотив» на выезде, «Ростов» дома. Потом — «Арсенал» в Туле, «Динамо» в Москве, «Краснодар» и «Сочи» дома. Если бы не разваливающийся на глазах «Оренбург», то самарцы были бы явным кандидатом на вылет.

«Ахмат» (Грозный)

Сколько сейчас очков: 20.

Сложность календаря: 5.

Потери: нет.

Сколько наберут: 25−27 очков.

Итоговое место: 15.