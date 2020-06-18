Золото «Зенита», проблемы ЦСКА, крах «Оренбурга» — всё о рестарте РПЛ
В пятницу Российская
В пятницу Российская
Сколько сейчас очков: 50.
Сложность календаря: 3+
Потери: нет.
Сколько наберут: 63−66 очков.
Итоговое место: 1.
Сложно представить, каким образом «Зенит» может упустить чемпионство в нынешней ситуации. Петербуржцы оказались единственным клубом во всей РПЛ, который не отпустил легионеров по домам.
На финише сезона «Зенит» проведет три выездных матча против сильных соперников — ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова», но все остальные соперники из второй половины таблицы: с «Крыльями», «Сочи» и «Оренбургом» «сине-бело-голубые» сыграют дома, с «Тамбовом» на фактически нейтральном поле и еще съездят в Грозный к «Ахмату». Растерять 9-очковый гандикап в такой ситуации будет почти невозможно.
В плюс «Зениту» пойдут продление контракта с Сергеем Семаком (добавит уверенности тренеру), восстановление после травмы Эмануэля Мамманы (аргентинец поможет с ротацией), правило пяти замен (у петербуржцев едва ли не самый широкий ростер в РПЛ) и даже интерес «Наполи» и лондонского «Арсенала» к Сердару Азмуну (иранец постарается провести концовку ударно, ради отъезда в топ-клуб).
Вероятно, «Зенит» оформит чемпионство досрочно — после домашнего матча с «Сочи» в 27-м туре, а потом будет спокойно готовиться к домашнему полуфиналу Кубка России против московского «Спартака».
Сколько сейчас очков: 41.
Сложность календаря: 3.
Потери: Бенедикт Хеведес (остался в Германии).
Сколько наберут: 51−53 очка.
Итоговое место: 3.
«Локомотив» многие называют кандидатом на самый громкий провал рестарта. Непродление контракта с Юрием Семиным, приход не самого именитого специалиста Марко Николича, отказ защитника Бенедикта Хеведеса возвращаться в Россию
Но у «Локо»
Календарь выглядит одновременно и подарком, и ловушкой для Николича — из прямых конкурентов его команда встречается только с ЦСКА дома в предпоследнем туре. Первые матчи после перерыва выглядят идеальной площадкой для разгона: «Оренбург» (дома), «Рубин» (на выезде), «дуплет» на своем стадионе с «Крыльями» и «Сочи». Чтобы потерять больше двух очков в этих матчах нужно очень постараться, но и права на ошибку у Николича нет. Если серб стартует с осечки в игре с «Оренбургом», его просто съедят разгневанные болельщики.
Вероятно, с давлением Николич
Сколько сейчас очков: 41.
Сложность календаря: 4.
Потери: Ари (травма).
Сколько наберут: 53−55 очков.
Итоговое место: 2.
В прессе обсуждали, что «Краснодар» якобы не прекращал тренировок во время паузы, но доказательств никто не предоставил. Мурад Мусаев в начале мая рассказывал об индивидуальных занятиях на базе, а шведские легионеры уехали на родину ради тренировок с местными командами. Кстати, рулевой «Краснодара» в июне сдал вступительный экзамен для обучения на категорию Pro и стал полноценным главным тренером.
Кроме качественной подготовки на пользу «Краснодару» еще и массовое возвращение травмированных. Клуб скупо дает информацию по лазарету (даже о том, что
В начале июля у «Краснодара» будет крайне неприятная серия из двух выездных матчей с «Ростовом» и «Рубином» и домашней встречи с «Зенитом» между ними. Укрепившиеся «быки» должны справиться и отвоевать у «Локо» второе место.
Сколько сейчас очков: 38.
Сложность календаря: 4+
Потери: нет.
Сколько наберут: 49−51 очко.
Итоговое место: 4.
У дончан проблемы возникли на ровном месте — вспышка коронавируса в команде за два дня до рестарта может испортить всю концовку чемпионата.
Технические поражения выглядят крайней мерой, вряд ли РПЛ сейчас пойдет на такое. Вероятнее всего ближайшие встречи с «Сочи» и «Арсеналом» перенесут на даты, когда должны проходить матчи Кубка России — 18 и 25 июля. История с карантином и перекройкой календаря добавит сложностей «Ростову». Догнать «Локомотив» и «Краснодар» после такого почти нереально.
Сколько сейчас очков: 36.
Сложность календаря: 5.
Потери: Алан Дзагоев, Ильзат Ахметов (оба — травмы).
Сколько наберут: 46−49 очков.
Итоговое место: 5.
Сложно поверить в то, что менеджмент ЦСКА действительно рассчитывал продавить дозаявку Вагнера Лава на финиш сезона, но помощь армейцам явно не помешала бы. У команды итак самая узкая обойма — всего 13 человек во главе с Игорем Акинфеевым, а вдобавок вылетели
А календарь у ЦСКА просто убийственный — старт с «Зенитом», потом два подряд дерби с «Динамо» и «Спартаком» и визит в Грозный к «Ахмату». За тур до финиша будет еще встреча с «Локомотивом», но это уже на фоне относительно легких матчей с «Оренбургом», «Рубином» и «Тамбовом». При таком графике обойти хотя бы «Ростов» будет очень сложно. Скорее речь о том, чтобы удержать за собой пятое место.
Сколько сейчас очков: 30.
Сложность календаря: 4+
Потери: Николай Комличенко и Максимилиан Филипп (оба — под вопросом).
Сколько наберут: 44−47 очков.
Итоговое место: 6.
В середине мая появилась новость, что первые тесты в «Динамо» выявили шесть случаев коронавируса, но в реальности подтвердился только один — у защитника Романа Евгеньева. Еще у двоих человек, имена которых клуб не назвал, обнаружились антитела, а тренер вратарей Дмитрий Изотов заболел ранее.
Динамовцы сели на сбор в Новогорске в конце мая и месяц спокойно готовились к рестарту — успели провести даже два товарищеских матча против «Локомотива» (1:1) и «Спартака» (4:1).
Судя по результатам, «бело-голубые» подходят к возобновлению чемпионата в отличной форме, но график у них почти такой же сложный, как у ЦСКА. «Динамо» стартует в Краснодаре, потом играет дерби с армейцами, отправляется на выезд в Сочи и принимает дома «Арсенал». Дальше будет легче («Урал», «Крылья Советов», «Уфа», «Оренбург»), но судьба шестого места явно решится в первых четырех турах после рестарта.
СМИ сообщили, что в матче против «Краснодара» не сыграют нападающие Комличенко и Филипп, но официального подтверждения этой информации не было.
Сколько сейчас очков: 28.
Сложность календаря: 4+
Потери: Кантемир Берхамов (не продлил контракт), Роберт Бауэр (карантин).
Сколько наберут: 37−40 очков.
Итоговое место: 8.
Слабое место «Арсенала» — нелюбовь Игоря Черевченко к заменам. Реже него в первых 22 турах обновлял состав по ходу матчей только Юрий Семин, но он уже не работает в «Локомотиве». С введением правила пяти замен рулевому туляков придется срочно учиться искусству ротации.
13 июня
Отсутствие Бауэра может стать проблемой с учетом сложного графика в конце июня. «Арсенал» стартует домашним матчем против «Спартака», потом команда должна была ехать в Ростов, но эта игра вероятно уйдет на резервный день. Значит, у «Арсенала будет небольшая передышка перед домашним матчем с «Ахматом» и встречей в Москве с «Динамо». На финише сезона туляков ждут домашние матчи с «Крыльями» и «Тамбовом» и сложный двойной выезд в Екатеринбург и Уфу —
Сколько сейчас очков: 28.
Сложность календаря: 4+
Потери: Андре Шюррле (остался в Германии), Аяз Гулиев (переведен в «Спартак-2»).
Сколько наберут: 35−38 очков.
Итоговое место: 10.
«Красно-белые» отпустили за границу в период пандемии больше всех футболистов и тренеров — 10 человек. Почти все они во главе с Доменико Тедеско вернулись в Москву 21 мая. Единственным исключением стал Андре Шюррле. Чемпион мира остался в Германии и больше за «Спартак» не сыграет.
Коронавирусные приключения «красно-белых» продолжились на тестировании — оно выявило болезнь у Зелимхана Бакаева и антитела у Романа Зобнина, а потом за нарушение дисциплины перевели в «Спартак-2» Аяза Гулиева. На этом фоне поражение от «Динамо» со счетом 1:4 в товарищеском матче уже не выглядит большой проблемой.
«Красно-белые» возобновят сезон в Туле, потом примут дома неуступчивую «Уфу», сыграют в дерби с ЦСКА. Затем будет небольшая передышка в виде домашней игры с «Тамбовом» и новые испытания — «Локомотив» в Москве и «Сочи» на выезде. Кажется, уже к началу июля «Спартак» может окончательно сосредоточиться на кубковом полуфинале против «Зенита».
До визита в Петербург команда Тедеско сыграет дома с «Ахматом», а после поедет на выезд в Казань.
Сколько сейчас очков: 27.
Сложность календаря: 3+
Потери: нет.
Сколько наберут: 38−41 очко.
Итоговое место: 7.
Команда из Башкирии первой в РПЛ села на полноценный сбор. Еще 18 мая Вадим Евсеев сообщил, что «Уфа» начала тренировки в Аше без легионеров. Иностранцы вернулись в Россию 23 мая и после карантина присоединились к команде.
За восемь туров команда Евсеева всего трижды сыграет на выезде, правда все матчи будут сложными — против «Спартака», «Ростова» и «Локомотива».
Дома уфимцы примут «Тамбов», «Рубин», «Урал», «Динамо» и «Арсенал» — с таким расписанием «Уфа» обязана набирать много очков и двигаться вверх по турнирной таблице.
Сколько сейчас очков: 25.
Сложность календаря: 4+
Потери: нет.
Сколько наберут: 28−30 очков.
Итоговое место: 13.
«Тамбов» весной арендовал у «Спартака» базу в Тарасовке, но
Правда сыграть на условно своем поле команда сможет всего трижды — против «Зенита», «Ахмата» и «Сочи», а вот на выезде придется встречаться с «Уфой» и «Уралом», «Спартаком», «Арсеналом» и ЦСКА. При таком расписании «Тамбов» мог стать одним из кандидатов на вылет, но стыковых матчей не будет, а напрямую в ФНЛ отправится лишь одна команда. При таких вводных «волкам» можно ничего не бояться — есть гораздо более очевидные аутсайдеры.
Сколько сейчас очков: 25.
Сложность календаря: 3.
Потери: Михаил Меркулов (не продлил контракт), Николай Димитров (завершил карьеру).
Сколько наберут: 37−40 очков.
Итоговое место: 9.
За время паузы «Урал» потерял болгарского ветерана Николая Димитрова, который решил завершить карьеру, а вот уход защитника Михаила Меркулова команда не заметит — он не играл в весенней части сезона.
«Урал» вполне может сделать ставку на Кубок России — екатеринбуржцам нужно сыграть против «Шинника» в четвертьфинале, но выход в финал для них вполне реален: в ½ будут ждать лишенные игровой практики «Химки».
Однако и в РПЛ у уральцев вполне терпимый график: начнут с двух матчей дома против «Рубина» и «Тамбова», а потом сыграют на выезде с «Оренбургом» и «Уфой». На финише три матча дома из четырех — «Урал» примет «Динамо», «Арсенал» и «Локомотив» и съездит в гости к «Краснодару». При таком расписании надо заметно улучшать турнирное положение.
Сколько сейчас очков: 24.
Сложность календаря: 4+
Потери: Эрик Варданян (травма), Адиль Рами (расторжение контракта), Миха Мевля (под вопросом).
Сколько наберут: 35−38 очков.
Итоговое место: 11.
Главный сочинский скандал — уход из клуба чемпиона мира Адиля Рами, но француз только лечился в Сочи и не успел сыграть ни одного матча. Больше Владимира Федотова должна беспокоить ситуация с Михой Мевлей. 25 мая гендиректор клуба Дмитрий Рубашко сообщил РИА Новости, что словенский защитник еще не вернулся в Россию, и с тех пор новых известий о Мевле не было.
В товарищеском матче перед стартом сезона «Сочи» уверенно обыграл «Краснодар» со счетом 4:1. Команда Федотова с разыгравшимся Александром Кокориным может доставить неприятности любому сопернику, но календарь у южан сложный — матч с «Ростовом», скорее всего, перенесут на июль, стартовать придется в Грозном. Еще в расписании есть встречи с «Динамо» и «Спартаком» дома, с «Локомотивом» и «Зенитом» на выезде. Вряд ли сочинцы заберутся в десятку, но и проблем с борьбой за выживание у них не будет.
Сколько сейчас очков: 23.
Сложность календаря: 5+
Потери: главный тренер Константин Емельянов, Джордже Деспотович, Филип Рогич (у всех завершился контракт).
Сколько наберут: 24−25 очков.
Итоговое место: 16.
С оренбуржцами за время паузы случилось 33 несчастья — сменили президента, не стали продлевать контракт с главным тренером, отказались от главной звезды и заставили легионеров возвращаться в Россию окольными путями. По информации СМИ, Джордже Деспотовичу предложили доиграть сезон за «Оренбург» бесплатно, он отказался и теперь ищет себе новый клуб. Чуть позже расторгли соглашение с Филипом Рогичем, а главным тренером вместо Константина Емельянова назначили Ильшата Айткулова.
О многом говорит история с возвращением легионеров — Даниэль Мишкич, Рикарду Алвеш и Урош Радакович не смогли вылететь из Белграда вместе с футболистами «Крыльев Советов» и «Уфы» и были вынуждены ехать в Россию с кучей пересадок. СМИ сообщили, что виноват клуб, который не подготовил нужные документы, в «Оренбурге» всё опровергли.
Календарь — вишенка на торте неприятностей. Команда Айткулова стартует выездной игрой с «Локомотивом», потому у нее в графике «Краснодар», «Урал», «Рубин», ЦСКА, «Ростов», «Зенит» и «Динамо». Ноль очков с такими соперниками — это совсем не фантастика.
Сколько сейчас очков: 23.
Сложность календаря: 4+
Потери: Александр Ташаев (завершение аренды).
Сколько наберут: 33−35 очков.
Итоговое место: 12.
В «Рубине» нашли коронавирус у Константина Плиева и Николая Пояркова, но первый уже выздоровел и приступил к тренировкам, а второй не был ключевым футболистом.
У команды Леонида Слуцкого тяжелая концовка сезона — из относительно легких матчей только встреча с «Оренбургом» в Казани. Всё остальное очень серьезно: выезды к «Уралу», «Уфе» и ЦСКА, домашние матчи с «Локомотивом», «Краснодаром», «Ростовом» и «Спартаком». Но «Рубин» точно зацепит
Сколько сейчас очков: 22.
Сложность календаря: 5.
Потери: Срджан Мияйлович и Евгений Конюхов (оба — завершение контракта), Александр Анюков (завершение карьеры), Максим Канунников (травма).
Сколько наберут: 25−28 очков.
Итоговое место: 14.
Миодраг Божович, также как и спартаковец Доменико Тедеско, уезжал из России на время паузы, но вернулся быстро и без проблем. После возвращения сербский специалист не досчитался трех важных футболистов — Срджан Мияйлович не стал продлевать контракт на период доигрывания, Александр Анюков завершил карьеру, а Максим Канунников только набирает форму после травмы. Все они регулярно выходили в основе, заменить их будет непросто.
А находить замены необходимо как можно быстрее — «Крылья» начинают с относительно легкого домашнего матча с «Ахматом», но дальше сплошные лидеры: «Зенит» и «Локомотив» на выезде, «Ростов» дома. Потом — «Арсенал» в Туле, «Динамо» в Москве, «Краснодар» и «Сочи» дома. Если бы не разваливающийся на глазах «Оренбург», то самарцы были бы явным кандидатом на вылет.
Сколько сейчас очков: 20.
Сложность календаря: 5.
Потери: нет.
Сколько наберут: 25−27 очков.
Итоговое место: 15.
Главный матч оставшейся части сезона грозненцы проведут уже в 23-м туре — в Самаре против «Крыльев». Победа поднимет «Ахмат» с последнего места. Очевидный минус календаря «Ахмата» — всего три домашних матча, причем все против сильных соперников — разыгравшегося «Сочи», «Зенита» и ЦСКА. На выезде команда Игоря Шалимова сыграет с «Арсеналом», «Тамбовом», «Спартаком» и «Краснодаром». Если бы не отказ «Химок» от повышения в классе избежать вылета было бы очень сложно.