«Атлетико Минейро» выплатил «Спартаку» долг за Рафаэла Кариоку

«Минус один! Сегодня мы вместе с ФИФА выплатили “Спартаку” сумму за Рафаэла Кариоку в размере 7,4 бразильских реалов (€ 1,26 млн)», — написал Камара.



Кариока выступал за «Спартак» с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в «Атлетико Минейро» — сначала на правах аренды, а затем и на постоянной основе. В бразильском клубе хавбек играл до 2017 года, а затем перешёл в мексиканскую команду «Тигрес», с которой завоевал чемпионский титул.



В ходе своей карьеры Рафаэл также защищал цвета «Гремио» и «Васко да Гама». В нынешнем сезоне 30-летний бразилец принял участие в 28 матчах мексиканской Клаусуры, в которых отметился 1 голом и получил 3 жёлтые карточки.