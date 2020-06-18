Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
17.06
Аугсбург
Хоффенхайм
13
Футбол. Зарубежный
17.06
Байер
Кельн
31
Футбол. Зарубежный
17.06
Манчестер Сити
Арсенал
30
Футбол. Зарубежный
17.06
Осасуна
Атлетико
05
Все события
Фоторепортажи
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
10:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико Минейро» выплатил «Спартаку» долг за Рафаэла Кариоку

Президент «Атлетико Минейро» Сержио Сетте Камара в своём «твиттере» сообщил, что клуб расплатился с московским «Спартаком» за полузащитника Рафаэла Кариоку.

Наверх

«Минус один! Сегодня мы вместе с ФИФА выплатили “Спартаку” сумму за Рафаэла Кариоку в размере 7,4 бразильских реалов (€ 1,26 млн)», — написал Камара.

Кариока выступал за «Спартак» с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в «Атлетико Минейро» — сначала на правах аренды, а затем и на постоянной основе. В бразильском клубе хавбек играл до 2017 года, а затем перешёл в мексиканскую команду «Тигрес», с которой завоевал чемпионский титул.

В ходе своей карьеры Рафаэл также защищал цвета «Гремио» и «Васко да Гама». В нынешнем сезоне 30-летний бразилец принял участие в 28 матчах мексиканской Клаусуры, в которых отметился 1 голом и получил 3 жёлтые карточки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Золото «Зенита», проблемы ЦСКА, крах «Оренбурга»
Легендарному голу Буре — 27 лет. Он забил в игре против Гретцки
Футболист «Лейпцига» подписал контракт с «Челси»
Россияне не попали в пятерку лучших центральных нападающих НХЛ
Украинская теннисистка опубликовала откровенное фото в бикини
У ассистента арбитра матча «Спартака» в РПЛ найден коронавирус
«Сочи» за проведение матча с «Ростовом», несмотря на коронавирус
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь