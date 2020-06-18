ЦСКА подтвердил, что Алан Дзагоев получил травму бедра

«Дзагоев пока продолжает восстановительное лечение после полученной мышечной травмы правого бедра. О сроках его возвращения в общую группу мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении «армейцев».



О том, что 30-летний футболист получил повреждение, «Чемпионат» сообщил 9 июня. Восстановление Алана должно занять примерно один месяц.



В нынешнем сезоне Дзагоев принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги, не сумев отметиться результативными действиями.



После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят «Локомотив» и «Краснодар» (по 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).