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12:27 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» прошел процедуру лицензирования для участия в турнирах РФС и УЕФА

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. «Оренбург» получил лицензию для участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Также сообщается, что клуб успешно прошел процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

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Сезон Тинькофф — Российской премьер лиги возобновится 19 июня. «Оренбург» в первом матче сыграет в гостях с московским «Локомотивом», встреча пройдет 21 июня. В турнирной таблице «Оренбург» занимает 13-е место, набрав 23 очка.

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