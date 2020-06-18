«Оренбург» прошел процедуру лицензирования для участия в турнирах РФС и УЕФА
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. «Оренбург» получил лицензию для участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на сезон-2020/21. Об этом сообщает
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. «Оренбург» получил лицензию для участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на сезон-2020/21. Об этом сообщает
Также сообщается, что клуб успешно прошел процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС).
Сезон Тинькофф — Российской премьер лиги возобновится 19 июня. «Оренбург» в первом матче сыграет в гостях с московским «Локомотивом», встреча пройдет 21 июня. В турнирной таблице «Оренбург» занимает 13-е место, набрав 23 очка.