Ассистент арбитра матча РПЛ «Арсенал» — «Спартак» Гаврилин заразился коронавирусом

Гаврилин должен был работать на матче 23-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком», который запланирован на 20 июня.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-vnd="9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c63d09f8ac70d3c9ee0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вчера я получил результат анализа на COVID-19, и, к сожалению, он положительный, — сказал Гаврилин. — Сейчас анализ отправлен на дополнительную проверку, окончательное решение будет вынесено после заключения Роспотребнадзора».

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«При этом чувствую себя отлично, никаких симптомов у меня нет. Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой. Новость стала полной неожиданностью, сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию, буду дожидаться результатов, надеюсь, анализ в итоге покажет, что я полностью здоров», — отметил арбитр.

Отмечается, что у остальных судей результаты тестов отрицательные. С 16 по 18 июня арбитры матчей чемпионата России проходили учебно-тренировочный сбор в подмосковном Кратове.