Ассистент арбитра матча РПЛ «Арсенал» — «Спартак» Гаврилин заразился коронавирусом
ТАСС, 18 июня. Тест ассистента арбитра Максима Гаврилина дал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает
ТАСС, 18 июня. Тест ассистента арбитра Максима Гаврилина дал положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает
Гаврилин должен был работать на матче 23-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком», который запланирован на 20 июня.
«Вчера я получил результат анализа на COVID-19, и, к сожалению, он положительный, — сказал Гаврилин. — Сейчас анализ отправлен на дополнительную проверку, окончательное решение будет вынесено после заключения Роспотребнадзора».
«При этом чувствую себя отлично, никаких симптомов у меня нет. Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой. Новость стала полной неожиданностью, сейчас вынужден уйти на обязательную самоизоляцию, буду дожидаться результатов, надеюсь, анализ в итоге покажет, что я полностью здоров», — отметил арбитр.
Отмечается, что у остальных судей результаты тестов отрицательные. С 16 по 18 июня арбитры матчей чемпионата России проходили
В среду стало известно, что «Ростов» ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. 19 июня «Ростов» должен сыграть в гостях с «Сочи», также на время карантина у ростовчан запланированы домашние игры с «Арсеналом» 27 июня и 1 июля с «Краснодаром». В первом матче после возобновления Тинькофф — Российской