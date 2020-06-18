Футбольный клуб «Сочи» выступил за проведение матча с «Ростовом»

Источник: РИА "Новости"

В среду пресс-служба «Ростова» сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. Матч «Сочи» — «Ростов» должен пройти 19 июня на стадионе «Фишт».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-vnd="9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c63d09f8ac70d3c9ee0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«В сложившейся ситуации футбольный клуб “Сочи” выступает за проведение игры с “Ростовом” 19 июня в 20:00 на стадионе “Фишт” с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры», — говорится в сообщении.

Регламент и календарь оставшихся матчей чемпионата России, прерванного из-за коронавируса, были одобрены исполкомом Российского футбольного союза 9 июня. Согласно регламенту турнира, клубы могут привлекать в заявку на матч игроков из молодежных составов, вторых команд и клубных академий. «Ростов» в ближайшие 14 дней согласно календарю должен также встретиться с «Арсеналом» 27 июня и 1 июля с «Краснодаром».