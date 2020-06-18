Футбольный клуб «Сочи» выступил за проведение матча с «Ростовом»
ТАСС, 18 июня. «Сочи» выступает за проведение матча 23-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 18 июня. «Сочи» выступает за проведение матча 23-го тура Тинькофф — Российской
В среду
«В сложившейся ситуации футбольный клуб “Сочи” выступает за проведение игры с “Ростовом” 19 июня в 20:00 на стадионе “Фишт” с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры», — говорится в сообщении.
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