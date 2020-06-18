Алаев: Существует возможность переноса матча «Сочи» — «Ростов» на 19 июля
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Матч 23-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Матч 23-го тура Тинькофф — Российской
В среду
«Согласно нормам УЕФА, мы должны закончить сезон до 3 августа. Переносы практически невозможны, теоретическая возможность переноса этой игры существует, единственная возможная дата — 19 июля, когда пройдут полуфиналы кубка. Эту возможность можно реализовать только при желании обоих клубов. Мы готовы обсуждать перенос, но только при согласии обоих клубов, если “Сочи” будет против, то “Ростову” в случае неявки будет засчитано техническое поражение», — сказал Алаев.