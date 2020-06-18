Алаев: Существует возможность переноса матча «Сочи» — «Ростов» на 19 июля

В среду пресс-служба «Ростова» сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. Матч «Сочи» — «Ростов» должен пройти 19 июня на стадионе «Фишт».

«Согласно нормам УЕФА, мы должны закончить сезон до 3 августа. Переносы практически невозможны, теоретическая возможность переноса этой игры существует, единственная возможная дата — 19 июля, когда пройдут полуфиналы кубка. Эту возможность можно реализовать только при желании обоих клубов. Мы готовы обсуждать перенос, но только при согласии обоих клубов, если “Сочи” будет против, то “Ростову” в случае неявки будет засчитано техническое поражение», — сказал Алаев.