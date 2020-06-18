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15:01 (мск), источник: ТАСС

Иванов: Риск не доиграть сезон РПЛ из-за новых случаев коронавируса в командах существует

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Риск не доиграть сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за заболеваний игроков в клубах существует. Такое мнение ТАСС высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

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Источник: Reuters

В среду пресс-служба «Ростова» сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. Матч «Сочи» — «Ростов» должен пройти 19 июня на стадионе «Фишт».

«За возобновлением футбола надо следить — есть же нормы контроля игроков, тренеров, — сказал Иванов. — Но если честно, я не могу гарантировать, что чемпионат [РПЛ] будет доигран. Риск есть. Двух заболевших [коронавирусом] достаточно, чтобы команду снять, она больше не играет, это сказывается на турнирной таблице и начнется эффект домино».

Иванов подчеркнул, что болельщики соскучились по футболу. «Я сам собираюсь в субботу на матч ЦСКА — “Зенит”, — сказал Иванов. — Других игровых видов спорта не осталось — ни баскетбола, ни хоккея. Можно по-разному отзываться о качестве нашего футбольного первенства, но это спорт номер один, и болельщики соскучились по соревнованиям».

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