Иванов: Риск не доиграть сезон РПЛ из-за новых случаев коронавируса в командах существует
МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Риск не доиграть сезон Тинькофф — Российской
МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Риск не доиграть сезон Тинькофф — Российской
В среду
«За возобновлением футбола надо следить — есть же нормы контроля игроков, тренеров, — сказал Иванов. — Но если честно, я не могу гарантировать, что чемпионат [РПЛ] будет доигран. Риск есть. Двух заболевших [коронавирусом] достаточно, чтобы команду снять, она больше не играет, это сказывается на турнирной таблице и начнется эффект домино».
Иванов подчеркнул, что болельщики соскучились по футболу. «Я сам собираюсь в субботу на матч ЦСКА — “Зенит”, — сказал Иванов. — Других игровых видов спорта не осталось — ни баскетбола, ни хоккея. Можно