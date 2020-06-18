Иванов: Риск не доиграть сезон РПЛ из-за новых случаев коронавируса в командах существует

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В среду пресс-служба «Ростова» сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. Матч «Сочи» — «Ростов» должен пройти 19 июня на стадионе «Фишт».

«За возобновлением футбола надо следить — есть же нормы контроля игроков, тренеров, — сказал Иванов. — Но если честно, я не могу гарантировать, что чемпионат [РПЛ] будет доигран. Риск есть. Двух заболевших [коронавирусом] достаточно, чтобы команду снять, она больше не играет, это сказывается на турнирной таблице и начнется эффект домино».