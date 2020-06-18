В РФС рассчитывают, что «Ростов» сможет сыграть в РПЛ уже на следующей неделе
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев надеется, что «Ростов» сможет сыграть в Тинькофф — Российской
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев надеется, что «Ростов» сможет сыграть в Тинькофф — Российской
В среду
«Случай с “Ростовом” находится на контроле у федерального и регионального Роспотребнадзора. 42 человека находятся под контролем врачей, — сказал Алаев. — Надеемся, что на следующей неделе они смогут начать тренироваться и сыграть в следующем туре».
«Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице.