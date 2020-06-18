В РФС рассчитывают, что «Ростов» сможет сыграть в РПЛ уже на следующей неделе

В среду пресс-служба «Ростова» сообщила, что клуб ушел на двухнедельный карантин после шести положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у футболистов. 19 июня «Ростов» должен провести гостевой матч 23-го тура РПЛ с «Сочи». В следующем туре «Ростов» 27 июня должен сыграть с тульским «Арсеналом».

«Случай с “Ростовом” находится на контроле у федерального и регионального Роспотребнадзора. 42 человека находятся под контролем врачей, — сказал Алаев. — Надеемся, что на следующей неделе они смогут начать тренироваться и сыграть в следующем туре».