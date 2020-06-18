Стадион на 15 тыс. мест намерены построить в новом микрорайоне Тамбова

«Буквально на днях мы встречались с нашими московскими партнерами по поводу строительства нового стадиона в северной части Тамбова, планируется заключить концессионное соглашение под реализацию этого проекта, чтобы в течение двух-трех лет построить этот стадион, рассчитанный на 15 тыс. мест, сейчас разрабатывается дорожная карта», — сказал Габуев.

По его словам, это будет очень интересный и уникальный проект с полноценной зоной отдыха и достаточным количеством парковочных мест. Предполагается, что в перспективе новый стадион может стать домашней ареной футбольного клуба «Тамбов», который из-за отсутствия собственной спортивной инфраструктуры вынужден был проводить домашние матчи в Тинькофф — Российской премьер-лиге сначала в Саранске, а затем в Нижнем Новгороде.