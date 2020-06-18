Интершум будет тестироваться на трансляциях матчей РПЛ

«У нас проходят тесты использования виртуальных зрителей, на матче ЦСКА — “Зенит” это будет доступно в digital, а не в эфире, — сказал Гордеев. — Интершум протестируем в Самаре (на матче “Крылья Советов” — “Ахмат” 19 июня — прим. ТАСС), есть две версии — нейтральный, плюс на трибунах есть микрофоны, чтобы усиливалась реакция трибун. В субботу (на матче ЦСКА — “Зенит”) попробуем более сложную версию — будут использоваться сэмплы, записанные на этом стадионе, кричалки этой команды».