Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
17.06
Аугсбург
Хоффенхайм
13
Футбол. Зарубежный
17.06
Манчестер Сити
Арсенал
30
Футбол. Зарубежный
17.06
Осасуна
Атлетико
05
Футбол. Зарубежный
19.06
Славия М
Смолевичи
Все события
Фоторепортажи
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
15:37 (мск), источник: ТАСС

Интершум будет тестироваться на трансляциях матчей РПЛ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Технологии интершума и виртуальных зрителей протестируют во время трансляций матчей Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции сообщил креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев.

Наверх
Источник: Reuters

Сезон РПЛ возобновится 19 июня. Матчи пройдут в присутствии зрителей, численность которых составит не более 10% от вместимости стадиона.

«У нас проходят тесты использования виртуальных зрителей, на матче ЦСКА — “Зенит” это будет доступно в digital, а не в эфире, — сказал Гордеев. — Интершум протестируем в Самаре (на матче “Крылья Советов” — “Ахмат” 19 июня — прим. ТАСС), есть две версии — нейтральный, плюс на трибунах есть микрофоны, чтобы усиливалась реакция трибун. В субботу (на матче ЦСКА — “Зенит”) попробуем более сложную версию — будут использоваться сэмплы, записанные на этом стадионе, кричалки этой команды».

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Золото «Зенита», проблемы ЦСКА, крах «Оренбурга»
Легендарному голу Буре — 27 лет. Он забил в игре против Гретцки
Роналду взяли, чтоб выигрывать финалы, он проиграл уже 2 в «Юве»
Газзаев призвал не засчитывать «Ростову» техническое поражение
Украинская теннисистка опубликовала откровенное фото в бикини
ЦСКА подписал контракт с российским форвардом, игравшим в НХЛ
«Ростов» решил не ехать на матч и призвал «Сочи» к совести
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь