Гавриил Гордеев: Бесплатный показ матчей Тинькофф РПЛ — разовая акция до конца нынешнего сезона

— Бесплатный показ всех матчей — акция разовая, это общее решение основного вещателя, РПЛ и клубов. Эта акция имеет социальный подтекст: для страны важно обеспечить бесплатный показ матчей в такое тяжелое время. Часть матчей будет идти параллельно, поэтому некоторые из них покажет телеканал «Матч Премьер», а затем, уже в записи, и основной телеканал. Не думаю, что подписчики «Матч Премьер» что-то потеряют. Четверть матчей там будет показана эксклюзивно. Кроме того, будут доступны все аналитические программы, зрители получат доступ к дополнительному контенту. Как только в августе начнется новый сезон, мы вернемся к прежним условиям, большинство матчей будут доступны только по подписке, — заявил Гордеев во время онлайн-конференции, доступной на сайте pressmia.ru.