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15:41 (мск), источник: Матч ТВ

Гавриил Гордеев: Бесплатный показ матчей Тинькофф РПЛ — разовая акция до конца нынешнего сезона

Креативный директор телеканала «Матч ТВ» Гавриил Гордеев раскрыл подробности бесплатного показа оставшихся матчей Тинькофф Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

— Бесплатный показ всех матчей — акция разовая, это общее решение основного вещателя, РПЛ и клубов. Эта акция имеет социальный подтекст: для страны важно обеспечить бесплатный показ матчей в такое тяжелое время. Часть матчей будет идти параллельно, поэтому некоторые из них покажет телеканал «Матч Премьер», а затем, уже в записи, и основной телеканал. Не думаю, что подписчики «Матч Премьер» что-то потеряют. Четверть матчей там будет показана эксклюзивно. Кроме того, будут доступны все аналитические программы, зрители получат доступ к дополнительному контенту. Как только в августе начнется новый сезон, мы вернемся к прежним условиям, большинство матчей будут доступны только по подписке, — заявил Гордеев во время онлайн-конференции, доступной на сайте pressmia.ru.

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Напомним, что «Матч ТВ» принял решение показать оставшиеся матчи РПЛ на общедоступном канале. Чемпионат России весной был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Рестарт соревнования запланирован на 19 июня.

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