Гавриил Гордеев: Бесплатный показ матчей Тинькофф РПЛ — разовая акция до конца нынешнего сезона
Креативный директор телеканала «Матч ТВ» Гавриил Гордеев раскрыл подробности бесплатного показа оставшихся матчей Тинькофф Российской
Креативный директор телеканала «Матч ТВ» Гавриил Гордеев раскрыл подробности бесплатного показа оставшихся матчей Тинькофф Российской
— Бесплатный показ всех матчей — акция разовая, это общее решение основного вещателя, РПЛ и клубов. Эта акция имеет социальный подтекст: для страны важно обеспечить бесплатный показ матчей в такое тяжелое время. Часть матчей будет идти параллельно, поэтому некоторые из них покажет телеканал «Матч Премьер», а затем, уже в записи, и основной телеканал. Не думаю, что подписчики «Матч Премьер»
Напомним, что «Матч ТВ» принял решение показать оставшиеся матчи РПЛ на общедоступном канале. Чемпионат России весной был приостановлен