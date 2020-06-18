Баннеры в поддержку врачей будут размещены на стадионах на матчах 23-го тура РПЛ
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Баннеры, посвященные врачам, будут размещены на всех аренах, где пройдут матчи ближайшего тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Баннеры, посвященные врачам, будут размещены на всех аренах, где пройдут матчи ближайшего тура Тинькофф — Российской
Ранее было объявлено, что предстоящий 23-й тур чемпионата России будет посвящен врачам, которые ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Клубы
«Что касается идеи поддержки врачей, то она зрела давно. Известно, что День медицинского работника совпадает с днем проведения тура (21 июня — прим. ТАСС). Будут размещены баннеры, посвященные этому, на всех аренах, игроки всех команд выйдут на поле в специальных повязках. Еще планируется интерактив на стадионе, когда футболисты смогут выразить поддержку докторам, будет определенная поддержка и со стороны вещателя», — сказал Савин.
Президент РПЛ Сергей Прядкин напомнил, что сотрудники