Баннеры в поддержку врачей будут размещены на стадионах на матчах 23-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Ранее было объявлено, что предстоящий 23-й тур чемпионата России будет посвящен врачам, которые ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Клубы премьер-лиги пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи и проведут различные акции в их поддержку.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-vnd="9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c63d09f8ac70d3c9ee0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Что касается идеи поддержки врачей, то она зрела давно. Известно, что День медицинского работника совпадает с днем проведения тура (21 июня — прим. ТАСС). Будут размещены баннеры, посвященные этому, на всех аренах, игроки всех команд выйдут на поле в специальных повязках. Еще планируется интерактив на стадионе, когда футболисты смогут выразить поддержку докторам, будет определенная поддержка и со стороны вещателя», — сказал Савин.