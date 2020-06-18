«Сочи» Бахтиярова поставил «Ростов» Зайнутдинова под угрозу технического поражения

Источник: РИА "Новости"

В обоих клубах выступают казахстанские футболисты. За «Сочи» играет полузащитник Акмаль Бахтияров, а за «Ростов» — Бахтиер Зайнутдинов.

Вчера, 17 июня, стало известно, что «Ростов» в полном составе ушел на карантин из-за подозрений на коронавирус у шестерых игроков. В «Сочи» же считают, что соперник может сыграть футболистами из дубля, и отказываются от идеи переноса.

«Учитывая тот факт, что РПЛ официально разрешила привлечение игроков молодежной команды для участия в играх сезона 2019/20, мы считаем, что игра с “Ростовом” должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований. При уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против “Арсенала” и 1 июля против “Краснодара”), а значит доигровка всех оставшихся игр текущего сезона. Наш клуб не видит возможности переноса игры с “Ростовом” на другие даты ввиду плотности актуального календаря. В сложившейся ситуации “Сочи” выступает за проведение игры с “Ростовом” 19 июня на стадионе “Фишт” с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры», — говорится в заявлении «Сочи».

РПЛ, приостановленная с марта, возобновится 19 июня. Матч «Сочи» — «Ростов» по календарю должен начаться завтра в 23:00 по времени Нур-Султана.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев отметил, что «Ростов» может получить техническое предупреждение, если не явится на игру в случае отказа «Сочи» от переноса.

«Мы готовы говорить о переносе, но только при согласии обоих клубов. Заставить “Сочи” играть 19 июля мы не можем. Если “Сочи” будет против, то “Ростову” в случае неявки на матч будет засчитано техническое поражение», — цитирует Алаева РИА Новости.