РФС исключил возможность обмена составами между «Тамбовом» и «Нижним Новгородом»
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) исключил возможность обмена составами между клубом Российской
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) исключил возможность обмена составами между клубом Российской
Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб рассматривает возможность переезда в Нижний Новгород и обсуждал этот вопрос с РФС. Он связан с тем, чтобы команда выступала на стадионе в Нижнем Новгороде, построенном к чемпионату мира.
«Поступали обращения, но такой возможности нет. Есть возможность смены региона, — сказал Алаев. — Подмена [составов] невозможна, есть возможность смены географической прописки. Пример у нас есть — “Сочи”», — сказал Алаев.
ФК «Сочи» был образован в июле 2018 года после переезда клуба ФНЛ «Динамо» из