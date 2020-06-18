РФС исключил возможность обмена составами между «Тамбовом» и «Нижним Новгородом»

Источник: РИА "Новости"

Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб рассматривает возможность переезда в Нижний Новгород и обсуждал этот вопрос с РФС. Он связан с тем, чтобы команда выступала на стадионе в Нижнем Новгороде, построенном к чемпионату мира.

«Поступали обращения, но такой возможности нет. Есть возможность смены региона, — сказал Алаев. — Подмена [составов] невозможна, есть возможность смены географической прописки. Пример у нас есть — “Сочи”», — сказал Алаев.