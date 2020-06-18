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16:10 (мск), источник: ТАСС

РФС исключил возможность обмена составами между «Тамбовом» и «Нижним Новгородом»

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) исключил возможность обмена составами между клубом Российской премьер-лиги «Тамбов» и клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород». Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб рассматривает возможность переезда в Нижний Новгород и обсуждал этот вопрос с РФС. Он связан с тем, чтобы команда выступала на стадионе в Нижнем Новгороде, построенном к чемпионату мира.

«Поступали обращения, но такой возможности нет. Есть возможность смены региона, — сказал Алаев. — Подмена [составов] невозможна, есть возможность смены географической прописки. Пример у нас есть — “Сочи”», — сказал Алаев.

ФК «Сочи» был образован в июле 2018 года после переезда клуба ФНЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга в Краснодарский край.

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