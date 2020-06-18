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16:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Кержакова лишат автомобиля из-за долгов по алиментам

Внедорожник Lexus GX бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова будет выставлен на торги из-за долгов экс-спортсмена по алиментам первой супруге Марии Головой и их общей дочери Дарье. Об этом сообщает Super.

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Источник: РИА "Новости"
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Звезды питерского клуба в год своего дебюта за «Зенит»

Автомобиль Кержакова оценили в 2,38 миллиона рублей. По данным издания, бывший игрок сборной России не выплатил по алиментам семь миллионов рублей.

О долгах Кержакова по алиментам первой жене стало известно еще в феврале 2019-го. Тогда СМИ называли сумму в 13,5 миллиона рублей.

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Пара оформила отношения в 2005 году, тогда же у них родилась дочь Дарья. Спустя пять лет Кержаков и Голова развелись. После этого футболист был женат еще дважды, оба брака также распались.

Кержаков завершил карьеру в 2017 году. Он выступал за «Зенит» с 2001-го по 2006 год и с 2010-го по 2017 год. За это время он трижды выигрывал чемпионат России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок страны. Кроме того, он выступал за «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих».

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