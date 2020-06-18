Кержакова лишат автомобиля из-за долгов по алиментам

Источник: РИА "Новости"

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Звезды питерского клуба в год своего дебюта за «Зенит»

Автомобиль Кержакова оценили в 2,38 миллиона рублей. По данным издания, бывший игрок сборной России не выплатил по алиментам семь миллионов рублей.

О долгах Кержакова по алиментам первой жене стало известно еще в феврале 2019-го. Тогда СМИ называли сумму в 13,5 миллиона рублей.

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Пара оформила отношения в 2005 году, тогда же у них родилась дочь Дарья. Спустя пять лет Кержаков и Голова развелись. После этого футболист был женат еще дважды, оба брака также распались.