«Ростов» Зайнутдинова решил не ехать на матч и призвал «Сочи» Бахтиярова к совести
Футболисты «Ростова», среди которых и полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, не поедут на гостевой матч российской
Футболисты «Ростова», среди которых и полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, не поедут на гостевой матч российской
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц отметил, что клуб пытался договориться о переносе, но не увидел понимания. В команде у шестерых игроков подозрение на коронавирус,
Сегодня, 18 июня, «Сочи» объявил, что не даст согласия на перенос. Таким образом, «Ростов» ждет техническое поражение.
«Мы благодарны руководству Российскому футбольному союзу (РФС) за конструктивную позицию, — цитирует Арутюнянца официальный сайт “Ростова”. — Клуб выполнил все
РПЛ, приостановленная с марта, возобновится 19 июня. На данный момент «Ростов» с 38 очками занимает четвертое место, а «Сочи» с 24 баллами идет 12-м из 16 клубов.