«Ростов» Зайнутдинова решил не ехать на матч и призвал «Сочи» Бахтиярова к совести

«Мы благодарны руководству Российскому футбольному союзу (РФС) за конструктивную позицию, — цитирует Арутюнянца официальный сайт “Ростова”. — Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушел на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее. ⁣⁣Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай Бог, кто-нибудь бы заболел. Этого категорически нельзя было делать. Поэтому мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. РФС поддержал наше предложение при условии, что “Сочи” не будет против. ⁣⁣Мы не хотим комментировать и давать оценку решению “Сочи”. Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка».