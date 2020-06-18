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18:06 (мск), источник: Газета.Ру

Газзаев призвал не засчитывать «Ростову» техническое поражение в матче с «Сочи»

Депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о возможной отмене матча 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом».

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Источник: РИА "Новости"

17 июня стало известно, что шестеро футболистов донской команды заразились коронавирусом. В настоящее время клуб находится на карантине. Встреча между командами была запланирована на 19 июня.

«Думаю, что не надо засчитывать техническое поражение. Конечно, никто не застрахован от этого. Мы должны думать о здоровье людей», — цитирует Газзаева РИА «Новости».

Розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон-2019/2020. 23-й тур стартует 19 июня, а завершится первенство 22 июля.

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