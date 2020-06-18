Газзаев призвал не засчитывать «Ростову» техническое поражение в матче с «Сочи»
Депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о возможной отмене матча 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом».
Депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о возможной отмене матча 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом».
17 июня стало известно, что шестеро футболистов донской команды заразились коронавирусом. В настоящее время клуб находится на карантине. Встреча между командами была запланирована на 19 июня.
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