Газзаев призвал не засчитывать «Ростову» техническое поражение в матче с «Сочи»

17 июня стало известно, что шестеро футболистов донской команды заразились коронавирусом. В настоящее время клуб находится на карантине. Встреча между командами была запланирована на 19 июня.

«Думаю, что не надо засчитывать техническое поражение. Конечно, никто не застрахован от этого. Мы должны думать о здоровье людей», — цитирует Газзаева РИА «Новости».