Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
17.06
Манчестер Сити
Арсенал
30
Футбол. Зарубежный
17.06
Осасуна
Атлетико
05
Футбол. Зарубежный
19.06
Славия М
Смолевичи
Футбол. Премьер-лига
19.06
Крылья Советов
Ахмат
Все события
Фоторепортажи
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
19:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Достойно только презрительного смеха»: Василий Уткин — о «Сочи»

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал заявление «Сочи», в котором говорится, что клуб не видит возможности переноса матча с «Ростовом».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Что сказать? Прекрасные люди. Это говорит команда, которой в этом году из-за болезни группы игроков уже переносили игру. Гнусно это всё и достойно только презрительного смеха», — написал Уткин на своей странице в «Твиттере».

На официальном сайте «Сочи» было опубликовано заявление по поводу матча с «Ростовом». «Сочи» выступил за проведение игры с «Ростовом» 19 июня в 20:00 на стадионе «Фишт» с участием игроков, тесты которых на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат.

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом и команда отправилась на двухнедельный карантин.

Читайте также
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Золото «Зенита», проблемы ЦСКА, крах «Оренбурга»
Игнашевич стал главным тренером футбольного клуба «Торпедо»
Роналду взяли, чтоб выигрывать финалы, он проиграл уже 2 в «Юве»
Газзаев призвал не засчитывать «Ростову» техническое поражение
Украинская теннисистка опубликовала откровенное фото в бикини
ЦСКА подписал контракт с российским форвардом, игравшим в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь