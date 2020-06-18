«Достойно только презрительного смеха»: Василий Уткин — о «Сочи»
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал заявление «Сочи», в котором говорится, что клуб не видит возможности переноса матча с «Ростовом».
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал заявление «Сочи», в котором говорится, что клуб не видит возможности переноса матча с «Ростовом».
«Что сказать? Прекрасные люди. Это говорит команда, которой в этом году
На официальном сайте «Сочи» было опубликовано заявление по поводу матча с «Ростовом». «Сочи» выступил за проведение игры с «Ростовом» 19 июня в 20:00 на стадионе «Фишт» с участием игроков, тесты которых на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат.
Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом и команда отправилась на двухнедельный карантин.