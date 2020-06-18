«Почему РПЛ спрашивает у “Сочи” разрешение на перенос матча?» Реакция Карпина на ситуацию с матчем «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ситуации с матчем 23-го тура чемпионата.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ситуации с матчем 23-го тура чемпионата.
Ранее стало известно, что в «Ростове» выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Вся команда в составе 42 человек ушла на двухнедельный карантин.
«Реакций несколько, — приводит слова Карпина «Рейтинг Букмекеров». — Первое — непонимание того, почему вообще
Второе — была похожая, так случайно получается, ситуация, когда у «Сочи» ряд футболистов заболели ангиной. В этом случае РПЛ признала, что это
В регламенте не прописано, что нельзя болеть коронавирусом, иначе будет техническое поражение. Пусть нам объяснят, какой пункт регламента клуб нарушил. В действующем регламенте чемпионата прописано, что ответственность по переносу — на РПЛ, не на договоренности клубов.
Третье — перенос возможен в связи с
«Ростов» занимает 4-е место с 38 очками в турнирной таблице чемпионата России после 22 туров. «Сочи» — 12-я строчка и 24 балла.