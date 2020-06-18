«Почему РПЛ спрашивает у “Сочи” разрешение на перенос матча?» Реакция Карпина на ситуацию с матчем «Ростова»

Ранее стало известно, что в «Ростове» выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Вся команда в составе 42 человек ушла на двухнедельный карантин.

«Реакций несколько, — приводит слова Карпина «Рейтинг Букмекеров». — Первое — непонимание того, почему вообще кто-то спрашивает у кого-то, в данном случае у «Сочи», разрешение на перенос матча. В регламенте прописано, что в случае форс-мажора одна единственная организация принимает решение, — это РПЛ. Не РФС, не «Ростов» и не «Сочи», а только РПЛ.

Второе — была похожая, так случайно получается, ситуация, когда у «Сочи» ряд футболистов заболели ангиной. В этом случае РПЛ признала, что это форс-мажор и приняла решение о переносе игры. Если ангина или иное заболевание в нормальное время считается форс-мажором, а COVID во время всемирной пандемии форс-мажором не считается, тогда я не знаю, что надо называть форс-мажором. Войну?

В регламенте не прописано, что нельзя болеть коронавирусом, иначе будет техническое поражение. Пусть нам объяснят, какой пункт регламента клуб нарушил. В действующем регламенте чемпионата прописано, что ответственность по переносу — на РПЛ, не на договоренности клубов.

Третье — перенос возможен в связи с форс-мажором, тем более — даты в календаре возможно найти. Даты кубковых матчей известны, о возможности переноса туда говорят многие. Непонятно, почему это не делается.