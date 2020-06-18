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23:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кадыров назвал справедливым решение УЕФА снять запрет на матчи в Грозном

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал справедливым и взвешенным решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) снять запрет на проведение международных матчей в Грозном.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в четверг генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что УЕФА дал разрешение на проведение в Грозном международных матчей.

«Радует, что принято совершенно трезвое, взвешенное и справедливое решение, которое вдохнёт новую жизнь в российский футбол на Кавказе и, в частности, в нашей республике. Я уверен, что этого решения ждали миллионы любителей футбола Северо-Кавказского федерального округа, которые хотели наблюдать за выступлениями лучших европейских топ-клубов у себя дома», — написал Кадыров на своей странице во «Вконтакте».

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По словам Кадырова, официальному разрешению предшествовала большая и очень кропотливая работа специальной совместной комиссии УЕФА, РФС и Российский премьер-лиги по изучению ситуации в Грозном. Кадыров отметил, что члены комиссии лично смогли убедиться в том, что в Грозном и на территории Чечни нет проблем с безопасностью.

Я выражаю благодарность руководству РФС Александру Дюкову, президенту РПЛ Сергею Прядкину и УЕФА за работу, способствующую принятию такого важного решения. Поздравляю всех любителей футбола с этим событием! Желаю ярких игр любимых клубов и получения незабываемых эмоций на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном!
Рамзан Кадыров

Рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям в 2013 году постановила, что в сезоне-2013/14 на территории Северного Кавказа матчи под эгидой УЕФА проводиться не должны. Осенью 2018 года махачкалинский «Анжи» сообщил, что запрет до сих пор не снят, поэтому молодежная команда клуба вынуждена была проводить матч Юношеской лиги УЕФА в Астрахани. Летом прошлого года директор по безопасности УЕФА Желко Павлица посетил матч чемпионата России «Ахмат» — «Краснодар» в Грозном.

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