Кадыров назвал справедливым решение УЕФА снять запрет на матчи в Грозном

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в четверг генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что УЕФА дал разрешение на проведение в Грозном международных матчей.

«Радует, что принято совершенно трезвое, взвешенное и справедливое решение, которое вдохнёт новую жизнь в российский футбол на Кавказе и, в частности, в нашей республике. Я уверен, что этого решения ждали миллионы любителей футбола Северо-Кавказского федерального округа, которые хотели наблюдать за выступлениями лучших европейских топ-клубов у себя дома», — написал Кадыров на своей странице во «Вконтакте».

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По словам Кадырова, официальному разрешению предшествовала большая и очень кропотливая работа специальной совместной комиссии УЕФА, РФС и Российский премьер-лиги по изучению ситуации в Грозном. Кадыров отметил, что члены комиссии лично смогли убедиться в том, что в Грозном и на территории Чечни нет проблем с безопасностью.

Я выражаю благодарность руководству РФС Александру Дюкову, президенту РПЛ Сергею Прядкину и УЕФА за работу, способствующую принятию такого важного решения. Поздравляю всех любителей футбола с этим событием! Желаю ярких игр любимых клубов и получения незабываемых эмоций на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном! Рамзан Кадыров