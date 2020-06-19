Чемпионат России по футболу возобновляется после коронавирусной паузы

Источник: РИА "Новости"

Во время паузы многие клубы перешли в режим жесткой экономии, сократив зарплаты в промежутке от 10% до 50%. Решение о возобновлении сезона в чемпионате России было принято исполкомом Российского футбольного союза (РФС) 15 мая. В конце того же месяца Роспотребнадзор разрешил проведение матчей со зрителями. Их количество на трибунах на первом этапе ограничено 10% от вместимости стадиона.

Новый календарь был утвержден 9 июня, в пятницу должны были состояться два матча — «Крылья Советов» (Самара) — «Ахмат» (Грозный) и «Сочи» — «Ростов». Однако проведение игры в Сочи оказалось в подвешенном состоянии. Это произошло после сообщения из Ростова-на-Дону о том, что результаты тестов на коронавирус у шести футболистов команды оказались положительными. На следующий день «Сочи» заявил, что не собирается переносить игру на более поздний срок.

С середины мая, когда в РПЛ официально зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана, болезнь диагностировали в восьми клубах. Р.

ечь также идет о казанском «Рубине», московском «Динамо», «Краснодаре», «Оренбурге», екатеринбургском «Урале», московском «Спартаке» и «Ростове». Последний случай стал самым массовым. В «Рубине» с коронавирусом тоже столкнулись шесть человек, но они заразились в разное время, а у четверых позже выявили антитела.

После заявления «Ростова» генеральный секретарь РФС Александр Алаев сказал, что встречу можно перенести на 19 июля. Однако, по его словам, это реализуемо только при желании обоих клубов. Он также отметил, что отказ «Сочи» и неявка «Ростова» на игру приведут к техническому поражению донского клуба. Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига не рассматривает сценарий, при котором чемпионат России не будет доигран.

Шанс на проведение игры между «Сочи» и «Ростовом» сохраняется, так как регламент разрешает привлекать в заявку на матчи игроков из молодежных составов, вторых команд и клубных академий. Этот сценарий может быть реализован, если тесты футболистов на коронавирус будут отрицательными.

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«Зенит» в шести матчах от чемпионства

До вызванной пандемией коронавируса паузы клубы успели провести по три матча в начале 2020 года. Уверенно занимающий первое место петербургский «Зенит» провел этот отрезок неудачно, сыграв на своем поле вничью с московским «Локомотивом» и «Уфой» (оба раза — 0:0), а также разгромив «Урал» (7:1). Однако подопечные Сергея Семака сохраняют шанс во второй раз подряд досрочно завоевать чемпионский титул. Для этого в шести ближайших матчах им нужно набрать 16 очков, что позволит не подпустить к себе «Локомотив» и «Краснодар», которые на данный момент имеют в активе по 41 баллу.

На пути ко второму подряд чемпионству «Зениту» предстоит сыграть с московским ЦСКА (20 июня, на выезде), «Крыльями Советов» (26 июня, дома), «Тамбовом» (1 июля, на выезде), «Краснодаром» (5 июля, на выезде), «Сочи» (8 июля, дома) и «Ахматом» (11 июля, на выезде). Петербуржцы могут обеспечить себе золотые медали после игры в Грозном, как произошло в прошлом сезоне. В предыдущем чемпионате команда Семака сыграла вничью с «Ахматом», но благодаря поражению «Локомотива» от тульского «Арсенала» гарантировала себе первое место по итогам турнира. Тогда футболисты узнали о чемпионстве на борту самолета.

К летней части сезона «Зенит» подошел без травмированных игроков — от тяжелой травмы восстановился бразильский новичок команды Малком, купленный прошлым летом у испанской «Барселоны» за €40 млн.

В преддверии заключительного этапа чемпионата руководство петербуржцев продлило контракт с Семаком. Новое соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще на один сезон. С игроками, у которых истекают контракты (среди них значатся лучший бомбардир РПЛ Артем Дзюба и капитан команды Бранислав Иванович — прим. ТАСС), переговоры будут вестись либо после досрочной победы в чемпионате, либо после фактического завершения турнира.

Во время паузы в «Локомотиве» и «Краснодаре» произошли кадровые изменения — оба клуба назначили новых главных тренеров. В первом случае железнодорожники не стали продлевать истекавший в конце мая контракт с 73-летним Юрием Семиным, вместо него команду возглавил 40-летний серб Марко Николич. В краснодарском клубе перестановка носила формальный характер — являвшийся номинально главным тренером Сергей Матвеев покинул пост после того, как Мурад Мусаев начал обучение для получения тренерской лицензии категории Pro.

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Борьба за еврокубки

Идущий четвертым «Ростов» (38 очков) находится в тяжелом положении. Если основной состав команды вернется к тренировкам на следующей неделе, то футболисты войдут в сезон, не имея оптимальной физической формы. Вспышка коронавируса может напрямую повлиять на распределение мест в еврокубковой зоне. Основную выгоду от этого способен извлечь располагающийся на пятом месте ЦСКА (36).

Находящееся на шестой строчке «Динамо» (30) в случае сохранения этой позиции может впервые с сезона-2014/15 попасть в еврокубки. Для этого команде в оставшихся играх нужно удержать занимаемую позицию, а также рассчитывать на победу «Зенита» в Кубке России. Если петербуржцы выиграют этот трофей, то путевка в Лигу Европы достанется шестой команде РПЛ. Однако подопечным Кирилла Новикова будет тяжело, так как плотность в турнирной таблице очень высока.

Располагающиеся на местах с шестого по 12-е команды разделяют всего шесть очков. У тульского «Арсенала» и московского «Спартака» в активе по 28 баллов, у «Уфы» — 27, у «Тамбова» и «Урала» — по 25, а у «Сочи» — 24.

Наиболее активно борьбу за потенциальное место в еврокубках, вероятно, будут вести «Динамо», «Арсенал», «Спартак» и «Уфа». Все они уже выступали на международной арене в последние годы.

Также напряженной будет борьба и в нижней части турнирной таблицы — места с 13-го по 16-е, на которых располагаются «Оренбург» (23), «Рубин» (23), «Крылья Советов» (22) и «Ахмат» (20), разделяют три очка. В отличие от предыдущих сезонов, по итогам текущего розыгрыша высший дивизион покинут два клуба, а стыковые игры между клубами РПЛ и Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проводиться не будут.

Из ФНЛ в чемпионат России должны были подняться волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки», занявшие первые два места во втором по силе дивизионе российского футбола, который не был доигран из-за пандемии. Обе команды уже получили лицензии для выступления в премьер-лиге. Однако «Химки», по словам министра спорта Московской области Романа Терюшкова, останутся в ФНЛ. Если так и произойдет, то по итогам сезона-2019/20 РПЛ может покинуть только одна команда.

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Благодарность врачам

Первый после пандемии коронавируса тур чемпионата России будет посвящен медикам. В рамках этой акции матчи посетят работники сферы здравоохранения, инициаторами идеи были РФС и РПЛ. 18 июня директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгений Савин отметил, что желание выразить благодарность врачам зрело давно, но изначально не представлялось возможным позвать их на игры рестарта турнира.

«На всех футбольных аренах будут размещены специальные баннеры, игроки всех команд выйдут на поле в специальных повязках. Также планируется небольшой интерактив на табло стадионов во время матчей. Футболисты смогут выразить благодарность врачам», — отметил Савин.