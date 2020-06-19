Футболист «Спартака» Ларссон: Чувствую в крови африканское наследие. То, через что прошли чернокожие — ужасно
Шведский футболист московского «Спартака» Джордан Ларссон в интервью Sport24 поделился своим мнением о проблема расизма.
Шведский футболист московского «Спартака» Джордан Ларссон в интервью Sport24 поделился своим мнением о проблема расизма.
— Вы, как и многие спортсмены в мире, выложили черный квадрат с тэгом #BlackOutTuesday. Для вас это поддержка флешмоба или же имеет более глубокий смысл?
— Мой дедушка приплыл в Швецию с
Важная вещь для тех, кто не внутри всего этого, кто не слишком интересуется темой расизма, кто не знает
— Не считаете, что это может привести или к еще большему всплеску расизма, или к появлению новых и новых движений: #yellowlivesmatter #redlivesmatter #whitelivesmatter и так далее?
— Я не могу судить об этом. Не могу знать, через что прошел каждый человек в мире. Но то, через что прошли чернокожие люди — ужасно. И я не думаю, что привлекать к этому внимание — это расизм. Не думаю, что люди будут кричать: «Теперь я хочу, чтобы жизни этих или тех были важны». Просто те, кто внутри этой проблемы, кто понимает, о чем идет речь, сфокусируется на том, чтобы помочь чернокожим в Америке. Вот о чем это движение, и ничего другого тут нет.