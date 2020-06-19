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11:35 (мск), источник: Sport24

Футболист «Спартака» Ларссон: Чувствую в крови африканское наследие. То, через что прошли чернокожие — ужасно

Шведский футболист московского «Спартака» Джордан Ларссон в интервью Sport24 поделился своим мнением о проблема расизма.

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— Вы, как и многие спортсмены в мире, выложили черный квадрат с тэгом #BlackOutTuesday. Для вас это поддержка флешмоба или же имеет более глубокий смысл?

— Мой дедушка приплыл в Швецию с Кабо-Верде, когда был еще молодым. Он африканец и, конечно же, он чернокожий. У моего отца были проблемы, когда он рос, потому что он чернокожий. Возможно, моя кожа не такого темного цвета, но я все равно чувствую в своей крови африканское наследие, и воспринимаю себя именно так. Разумеется, это в какой-то степени касается и лично меня. В США это происходит уже долгие годы: полицейская жестокость, произвол по отношению к чернокожим. Полицейские убивают их. Джордж Флойд — далеко не первая жертва, таких было множество за долгое время. И смерть Джорджа Флойда стала своеобразной точкой отсчета, когда мир обратил внимание на эту проблему. Надеюсь, мы продолжим уделять ей большое внимание. Что до вашего вопроса, возможно, кто-то постил черный квадрат, потому что это было популярно в тот момент. Тем интереснее сейчас посмотреть, кто продолжает уделять этой теме большое внимание, потому что, на мой взгляд, это очень важно.

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Важная вещь для тех, кто не внутри всего этого, кто не слишком интересуется темой расизма, кто не знает каких-то фактов — это то, что не только жизни чернокожих важны. Не только #blacklivesmatter. Конечно же, все жизни важны — #alllivesmatter. Но в конкретный момент времени нам необходимо привлечь внимание и сфокусироваться на том, что происходит в США и других странах, где есть подобные проблемы. И значение этого движения, этого хэштега #blacklivesmatter — фокусирование на том, что происходит сейчас, а не то, что люди буквально имеют в виду.

— Не считаете, что это может привести или к еще большему всплеску расизма, или к появлению новых и новых движений: #yellowlivesmatter #redlivesmatter #whitelivesmatter и так далее?

— Я не могу судить об этом. Не могу знать, через что прошел каждый человек в мире. Но то, через что прошли чернокожие люди — ужасно. И я не думаю, что привлекать к этому внимание — это расизм. Не думаю, что люди будут кричать: «Теперь я хочу, чтобы жизни этих или тех были важны». Просто те, кто внутри этой проблемы, кто понимает, о чем идет речь, сфокусируется на том, чтобы помочь чернокожим в Америке. Вот о чем это движение, и ничего другого тут нет.

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