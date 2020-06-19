Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой в раздевалке «Зенита»

Источник: Sport24

Речь идет о ноябре 2016 года — тогда зенитовцы проиграли в гостях «Краснодару» со счетом 1:2, пропустив оба гола в компенсированное время.

«Драка с Дзюбой действительно была. Обиднейшее поражение от «Краснодара», эмоции… Потом в самолете, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали.

Кто первым сделал шаг навстречу? Михаил Бирюков, тренер вратарей. Он нас помирил. В раздевалке, говорят, разнимал Кокорин? Да там вся команда пыталась нас успокоить. Дошло практически до тумаков. Потолкались, помахали руками. Длилось все секунд 20, — сказал голкипер в интервью «СЭ».

Лодыгин также отметил, что драку начал Дзюба — из-за гола, пропущенного на последних секундах: «Ага. Но это дело прошлое. Не будем мусолить. Конечно, там есть и моя вина. Но я же не принес сопернику мяч на блюдечке со словами: “На, забивай!” Гол у Окриашвили вышел фантастический».