Доменико Тедеско: Видел призрак Тарасовки. Он пожал мне руку и сказал, что все хорошо
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью клубной
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью клубной
— Когда было принято решение о том, что сезон будет доигран, команда села на сбор в Тарасовке. При вас тренировки там проходили впервые, ведь с вашим приходом «Спартак» полностью перевел занятия в Тушино. Что можете сказать о своем опыте жизни и тренировок в Тарасовке?
— Когда я пришел в «Спартак», руководство озвучило решение о переезде команды в Тушино. Но речь шла о будущем, а я, получается, ускорил процесс. При этом могу сказать, что в Тарасовке мы провели отличный сбор. Никто нам не мешал.
— Полагаем, что по сравнению с тренировочными базами «Шальке» или «Штутгарта» Тарасовка может показаться несколько старомодной. Но ее главная ценность — уникальный спартаковский дух, который помнит многих легендарных игроков и тренеров клуба прошлых лет. Удалось ли вам его прочувствовать?
— Вы имеете ввиду призрака базы? Да, когда мы приехали, то сразу увидели его. Приведение пожало мне руку и сказало, что все хорошо. А если без шуток, то не важно, новая база или старая. Главное — условия для работы. В Тарасовке с этим полный порядок: отличная база с качественными полями. Хочу поблагодарить работников, которые ухаживали за газонами каждый день до и после тренировок. Питание, как всегда в «Спартаке», тоже было на высоте. Игроки там обеспечены всем необходимым для своевременного восстановления.
— Стоит ли ожидать, что команда туда еще вернется? Например, на короткий сбор перед стартом нового сезона.
— Конечно! Почему нет? Мы убедились, что там есть все для хорошей работы. Если не получится никуда улететь на сборы, то будем работать в Тарасовке.
— Там не так много развлечений: в основном корпусе есть разве что бильярд, на котором вы несколько раз сыграли. Насколько такой досуг вам близок?
— Я люблю бильярд. Но сыграл две или три партии и все проиграл. После такого начал его потихоньку ненавидеть… Шучу. Все равно уважаю эту игру.